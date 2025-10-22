Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Rari e di impatto: radiografia degli eventi raccontati nei media Usa

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Uno studio di Our World in Data, condotto da Oxford, analizza la distanza tra le reali cause di morte e la loro rappresentazione nei media statunitensi. I dati mostrano che giornali e televisioni dedicano grande spazio a eventi rari e spettacolari come omicidi o terrorismo, trascurando malattie comuni come cancro e problemi cardiaci. Questo squilibrio, spiegano i ricercatori, deforma la percezione dei rischi. Gli americani si sentono più minacciati da crimini in calo da decenni che da patologie diffuse

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ