Rari e di impatto: radiografia degli eventi raccontati nei media Usa

Uno studio di Our World in Data, condotto da Oxford, analizza la distanza tra le reali cause di morte e la loro rappresentazione nei media statunitensi. I dati mostrano che giornali e televisioni dedicano grande spazio a eventi rari e spettacolari come omicidi o terrorismo, trascurando malattie comuni come cancro e problemi cardiaci. Questo squilibrio, spiegano i ricercatori, deforma la percezione dei rischi. Gli americani si sentono più minacciati da crimini in calo da decenni che da patologie diffuse