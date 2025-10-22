Premio Sakharov a due giornalisti detenuti in Georgia e Bielorussia

La cerimonia di premiazione si terrà il 16 dicembre senza i due vincitori. Durante l’annuncio, la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha dichiarato: “Il Parlamento è al loro fianco e al fianco di tutti coloro che continuano a reclamare la libertà” ascolta articolo

Il premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero 2025 è stato assegnato a due giornalisti incarcerati: Andrzej Poczobut dalla Bielorussia e Mzia Amaglobeli dalla Georgia. Sia Poczobut che Amaglobeli sono stati nominati dal gruppo del Partito popolare europeo, dal gruppo dei Conservatori e riformisti europei, dall'eurodeputata lituana del Ppe, Rasa Jukneviciene e da altri 60 deputati europei.

Mzia Amaglobeli La giornalista georgiana è stata arrestata nel 2025 per aver partecipato a una protesta contro il governo e condannata a due anni di carcere sulla base di accuse di natura politica. Prima prigioniera politica in Georgia dall'indipendenza e combattente per la libertà di espressione, Amaglobeli è diventata il simbolo del movimento pro-democrazia georgiano, che si oppone al governo guidato dal partito "Sogno georgiano", dopo le controverse elezioni parlamentari vinte nell'ottobre 2024, non riconosciute dall'opposizione e contestate dall'Unione europea. Inoltre, ha fondato la testata indipendente "Batumelebi" e l'agenzia di stampa indipendente, "Netgazeti". Anche per lei l'Eurocamera ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato.

Andrzej Poczobut Giornalista, saggista e blogger della minoranza polacca in Bielorussia, è noto per le sue critiche al regime di Alexander Lukashenko ed è una figura simbolica nella lotta per la libertà e la democrazia nel Paese. Poczobut è stato arrestato più volte dalle autorità bielorusse e, nel 2021, è stato condannato a scontare una pena di otto anni in un campo di lavoro. Ci sono state circostanze in cui è stato tenuto in isolamento senza cure mediche adeguate. La sua situazione attuale, si legge in una nota del parlamento europeo, è sconosciuta e alla sua famiglia non è consentito fargli visita. In una risoluzione adottata il 15 marzo 2023, il parlamento europeo ha chiesto il suo rilascio immediato, affermando che le accuse nei suoi confronti erano dovute a "motivi politici" e "mirate a mettere a tacere le voci indipendenti".