Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 40 morti. Soccorsi in 30

Un’imbarcazione con 70 persone a bordo, provenienti dall'Africa subsahariana, si è capovolta al largo della costa di Salakta, villaggio sulla costa sudorientale della Tunisia non lontano da Mahdia. Le vittime sono 40, tra cui alcuni neonati. Altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera

Quaranta migranti provenienti dall'Africa subsahariana, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, villaggio sulla costa sudorientale della Tunisia non lontano da Mahdia. La radio locale Mosaique, citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, afferma che altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della guardia costiera. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine sulla tragedia.

Cosa sappiamo

"Le indagini iniziali indicano che c'erano 70 persone a bordo della nave", ha spiegato Walid Chtabri. "Quaranta corpi, tra cui alcuni di neonati, sono stati recuperati e 30 persone sono state salvate", ha aggiunto Chtabri. Le vittime "venivano tutte da Paesi dell'Africa sub-sahariana”, ha precisato. La Tunisia, la cui costa dista circa 145 chilometri da Lampedusa, è un Paese di transito chiave per migliaia di migranti africani che ogni anno cercano di raggiungere l’Europa via mare. Oltre 55.000 migranti irregolari sono arrivati in Italia dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, quasi 4.000 dei quali partiti dalla Tunisia.