Corea del Nord, lancio di missili balistici a corto raggio

La Corea del Nord ha lanciato oggi almeno un missile balistico non identificato verso il Mar Cinese Orientale, ha dichiarato l'esercito sudcoreano citato dall'agenzia di stampa Yonhap. Si tratta del primo lancio missilistico del Nord da quando il governo del presidente sudcoreano Lee Jae-myung è entrato in carica a giugno ascolta articolo

Missili balistici a corto raggio sono stati lanciati dalla Corea del Nord. Lo segnalano i militari di Seul, come riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap. Lo Stato Maggiore sudcoreano ha reso noto di aver rilevato intorno alle 8.10 ora locale i lanci dalla zona di Junghwa in direzione nordest e che i missili hanno percorso una traiettoria di circa 350 chilometri. E' la prima volta che viene segnalata un'azione simile da parte di Pyongyang da quando a giugno in Corea del Sud si è insediato alla presidenza Lee Jae Myung. Gli ultimi lanci di missili balistici a corto raggio e missili da crociera da parte della Corea del Nord risalgono a maggio. Le ultime notizie arrivano mentre la Corea del Sud attende la visita di Donald Trump e si prepara a ospitare il summit Apec.

Trump atteso a Seul il 29 ottobre Il lancio avviene a pochi giorni dall'apertura della Conferenza economica Asia-Pacifico (APEC), che si terrà nella città sudcoreana di Gyeongju, dove sono attesi leader mondiali tra cui il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. All'inizio del mese, il leader nordcoreano Kim Jong-Un aveva mostrato un nuovo missile a lungo raggio durante una grande parata militare a Pyongyang, alla presenza di alti rappresentanti cinesi, russi e di altri Paesi Approfondimento Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del Partito

Nuovo incontro con Kim Jong Il presidente statunitense ha dichiarato di sperare in un nuovo incontro con Kim Jong Un, dopo i tre vertici tenuti durante il suo primo mandato a Singapore (2018), Hanoi (2019) e nella zona demilitarizzata tra le due Coree, prima che i negoziati collassassero per il mancato accordo sulla denuclearizzazione. Da parte sua, Kim Jong Un ha mostrato segnali di apertura a futuri colloqui, ma a precise condizioni: gli Stati Uniti dovranno rinunciare alla loro "ossessione delirante per la denuclearizzazione" e accettare "una pacifica convivenza", secondo quanto riportato dai media di Stato nordcoreani.

I programmi missilistici della Corea del Nord Nel frattempo, la Corea del Nord continua ad avanzare nei suoi programmi missilistici e nucleari. Il mese scorso Kim ha supervisionato l'ultimo test di un motore a combustibile destinato ai missili a lunga gittata che potrebbe preludere a un nuovo lancio sperimentale nei prossimi mesi. A ottobre, durante una parata militare a Pyongyang, alla presenza di alti funzionari russi e cinesi, il regime ha presentato il suo nuovo missile balistico intercontinentale Hwasong-20, definito "il piu' potente mai costruito" e con una portata "senza limiti", secondo le autorita' nordcoreane.

