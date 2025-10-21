Esplora tutte le offerte Sky
Dazi, il video (fake) di Trump su Meloni che ha scatenato le polemiche

Mondo

Il video è un fake, smentito da Palazzo Chigi. Nelle immagini, sul profilo X LynneP, riconducibile all'attivista Maga Lynne Patton, si vede una sorta di servizio di telegiornale, con annuncio da breaking news e musica incalzante, che racconta che sui dazi, "dopo un incontro privato con Trump, Meloni ha detto che farà quello che è meglio per l'Italia, non per l'Ue"

Ha scatenato diverse polemiche il video postato dall'attivista trumpiana Lynne Patton e rilanciato dal presidente americano Donald Trump secondo cui ci sarebbe un accordo separato tra Italia e Usa sui dazi. "Ottima mossa", aveva commentato Trump, innescando subito la richiesta del Pd di una smentita ufficiale. 

Smentita subito arrivata: "Le trattative commerciali - come noto - sono guidate dalla Commissione europea, trattandosi di competenza esclusiva dell'Unione", spiegano fonti di Palazzo Chigi. 

Il video

Il video è ovviamente un fake, nel quale la premier si dice anche pronta a "ridimensionare l'impegno per l'Ucraina". Frasi mai pronunciate dalla presidente del Consiglio. Il video è ancora "fissato" sul profilo X LynneP, riconducibile all'attivista Maga Lynne Patton: parte come un servizio di telegiornale, con annuncio da breaking news e musica incalzante, e racconta che sui dazi, "dopo un incontro privato con Trump, Meloni ha detto che farà quello che è meglio per l'Italia, non per l'Ue".

