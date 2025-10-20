Usa, Boeing colpito da oggetti in quota: ipotesi detriti spaziali

L'impatto è avvenuto a un'altitudine di 36mila piedi. Il velivolo costretto all'atterraggio d'emergenza dopo che l'oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha anche riportato ferite a un braccio

I piloti di un Boeing 737 MAX della United Airlines, in volo da Denver a Los Angeles, hanno vissuto momento di panico durante il volo e sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza, dopo che un oggetto ha colpito e rotto il parabrezza della cabina di pilotaggio. Uno dei due piloti ha anche riportato ferite a un braccio. Non è stato ufficialmente dichiarato che cosa abbia colpito l'aereo, ma dato che l'impatto è avvenuto ad un'altitudine di 36mila piedi, molti ipotizzano che possa trattarsi di un meteorite o di detriti spaziali.

Non escluse ipotesi guasto elettrico o grandine di grosse dimensioni

Alcune immagini pubblicate su X mostrano i danni significativi all'intero parabrezza, insieme a un evidente punto di impatto nell'angolo in alto a destra. Non si escludono comunque altre ipotesi come un guasto elettrico o grandine di grandi dimensioni (evento raro a quell'altitudine). Se si dovesse stabilire che la causa dell'incidente, avvenuto giovedì, sono detriti spaziali, si tratterebbe del primo caso mai registrato su un aereo commerciale.