Pakistan e Afghanistan: ok a "tregua immediata". L’annuncio del Qatar

Pakistan e Afghanistan hanno raggiunto un accordo per una tregua "immediata" durante i colloqui mediati da Doha. Lo ha annunciato il ministero degli Affari Esteri del Qatar, dopo che almeno 10 persone sono state uccise in attacchi aerei pakistani dopo una precedente tregua. "Durante i negoziati - si legge in una nota del ministero - le due parti hanno concordato un cessate il fuoco immediato e l'istituzione di meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature tra i due Paesi".
Afghanistan, il sogno di correre tra libertà e diritti negati
È passato un anno dalla conquista di Kabul da parte dei talebani. E 12 mesi dopo, la situazione sul fronte dei diritti in Afghanistan non sembra suggerire miglioramenti. Le donne non possono andare a scuola, non possono uscire da sole e, di conseguenza, non possono fare attività sportive. Free to Run – un’organizzazione no profit che cerca, attraverso lo sport all’aria aperta, di restituire alle donne la propria libertà fisica e sociale – è stata proprio lì poco prima del 15 agosto 2021 A cura di Yara Al Zaitr