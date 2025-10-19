Pakistan e Afghanistan: ok a "tregua immediata". L’annuncio del Qatar

Esplora tutte le offerte Sky
Pakistan e Afghanistan "concordano il cessate il fuoco immediato". L'annuncio del Qatar

©Ansa

Lo ha annunciato il ministero degli Affari Esteri del Qatar. Durante i negoziati “le due parti hanno concordato un cessate il fuoco immediato e l'istituzione di meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature tra i due Paesi”, si legge in una nota del ministero

Pakistan e Afghanistan hanno raggiunto un accordo per una tregua "immediata" durante i colloqui mediati da Doha. Lo ha annunciato il ministero degli Affari Esteri del Qatar, dopo che almeno 10 persone sono state uccise in attacchi aerei pakistani dopo una precedente tregua. "Durante i negoziati - si legge in una nota del ministero - le due parti hanno concordato un cessate il fuoco immediato e l'istituzione di meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature tra i due Paesi".

