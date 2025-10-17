Perù, dichiarato stato d'emergenza per proteste contro il Presidente

Il nuovo governo di transizione in Perù ha confermato l’intenzione di dichiarare lo stato di emergenza nella regione metropolitana di Lima, in risposta alle proteste esplose negli ultimi giorni contra l’aumento della violenza urbana e l’azione di bande criminali. Le manifestazioni, iniziate come movimenti giovanili - molti riconducibili alla cosiddetta “Generación Z” - sono degenerati in scontri fra manifestanti e forze dell’ordine; un uomo è morto e un centinaio di persone sono rimaste ferite. In mezzo al caos, l’esecutivo ha giustificato la misura come necessaria per ristabilire l’ordine e ha promesso indagini sul decesso della vittima.