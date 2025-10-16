Morto Tomonobu Itagaki, autore di videogiochi noti come Dead or Alive

Nato nel 1967, è stato un nome importante nel mondo videoludico a partire dall'epoca del Super Nintendo, nel 1992. La notizia è stata diffusa in un messaggio di commiato scritto dallo stesso Itagaki su Facebook, programmato per essere diffuso al momento della sua scomparsa. Il messaggio è corredato da una sua foto, in cui appare stanco. Un pensiero ai fan: "Mi dispiace non potervi consegnare il mio nuovo lavoro"

Tomonobu Itagaki, celebre autore di videogiochi come quelli della serie Dead or Alive e di Ninja Gaiden 3D, è morto. La notizia è stata diffusa in un messaggio di commiato scritto dallo stesso Itagaki su Facebook, programmato per essere diffuso al momento della sua scomparsa. Il messaggio è corredato da una sua foto, in cui appare stanco e segnato.

La vita e il messaggio

Tomonobu Itagaki, nato nel 1967, è stato un nome importante nel mondo videoludico a partire dall'epoca del Super Nintendo, nel 1992. Per anni ha lavorato per Team Ninja e prodotto videogiochi noti, come Ninja Gaiden e Dead or Alive, fino a fondare una sua società. Con Valhalla Game Studio pubblicò solo Devil's Third per Nintendo Wii U, il suo ultimo, controverso titolo.

Nel suo ultimo messaggio su Facebook, accompagnato dalla sua foto, Itagaki scrive: "Finalmente è giunto il momento. Non sono più in questo mondo", sottolineando le "battaglie" affrontate nella sua vita, l'assenza di rimpianti e la forza delle sue convinzioni. Infine un pensiero ai suoi fan: "Mi dispiace non poter consegnare il mio nuovo lavoro".