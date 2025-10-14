Venezuela, Trump: “Raid su barca narcos, 6 morti”

Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco in mare contro un'imbarcazione, partita dal Venezuela, sospettata di portare narcotrafficanti. Sei persone sono state uccise. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump con un post sul suo social, Truth. “Ho ordinato un attacco letale contro una nave affiliata a un'organizzazione terroristica designata (Dto) che conduceva narcotraffico nell'area di responsabilità del commando sud Usa, appena al largo delle coste del Venezuela”, ha scritto Trump.

Trump: “Attacco condotto in acque internazionali”

“L’intelligence ha confermato che la nave trafficava stupefacenti, era associata a reti illecite di narcoterrorismo e stava transitando lungo una rotta nota del Dto”, ha aggiunto, per poi sottolineare: “L’attacco è stato condotto in acque internazionali e sei narcoterroristi di sesso maschile a bordo della nave sono rimasti uccisi. Nessun membro delle forze armate Usa è rimasto ferito".