Francia, Lecornu annuncia in Parlamento: “Sospesa riforma pensioni”

La decisione del primo ministro accontenta la richiesta del Partito socialista, il cui voto è necessario a Lecornu per ottenere la fiducia al governo. “Non ci sarà nessun aumento dell'età pensionabile da ora fino al gennaio 2028, come ha ulteriormente chiesto ieri il sindacato CFDT", ha spiegato. Stop anche all'aumento dei contributi necessari per una pensione a tasso pieno

Stop alla riforma delle pensioni in Francia. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato la "sospensione della riforma delle pensioni": una decisione che fa seguito alla richiesta del Partito socialista per non votare la sfiducia al governo. Il voto del Ps, infatti, secondo i calcoli, sarebbe decisivo per la sopravvivenza del governo. "Proporrò al Parlamento - ha detto Lecornu durante il suo discorso di politica generale in Assemblée Nationale - fin dall'autunno, che sia sospesa la riforma del 2023 fino alle elezioni presidenziali, non ci sarà nessun aumento dell'età pensionabile da ora fino al gennaio 2028, come ha ulteriormente chiesto ieri il sindacato CFDT".

Lecornu: “Sospensione per riportare fiducia”

Il primo ministro francese ha aggiunto che ci sarà la sospensione anche, fino alla stessa data, dell'aumento dei contributi necessari per una pensione a tasso pieno. "Ma - ha aggiunto Lecornu -, dico qui in modo molto diretto, sospendere per sospendere non ha senso. La sospensione che non preveda nulla dopo sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve riportare la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. La sospensione per fare meglio, questa è la soluzione": "la sospensione sia un'opportunità". Lecornu ha poi aggiunto che la questione delle pensioni "sarà al centro del dibattito della prossima campagna elettorale presidenziale". Inoltre, il mancato introito dalle pensioni "dovrà essere compensato finanziariamente, anche con altre misure di taglio alla spesa".