Australia, in Rete i dati rubati di 5,7 milioni di passeggeri Qantas

Mondo
Lo scorso luglio uno dei centri di contatto clienti era stato pteso di mira da un gruppo di hacker, che aveva attaccato un sistema informatico utilizzato da terzi, ottenendo l'accesso a informazioni sensibili come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e date di nascita

La compagnia aerea australiana Qantas ha fatto sapere che i dati di 5,7 milioni di clienti, rubati in un grave attacco informatico a luglio, sono trapelati online. "Qantas è una delle numerose aziende a livello globale i cui dati sono stati divulgati da criminali informatici in seguito all'incidente informatico che ha colpito la compagnia aerea all'inizio di luglio, in cui i dati dei clienti sono stati rubati tramite una piattaforma di terze parti", ha dichiarato la compagnia in una nota. 

Violato sistema informatico utilizzato da terzi

Qantas aveva dichiarato a luglio che degli hacker avevano preso di mira uno dei suoi centri di contatto clienti, violando un sistema informatico utilizzato da terzi. Hanno ottenuto l'accesso a informazioni sensibili come nomi, indirizzi email, numeri di telefono e date di nascita dei clienti, ha dichiarato la società australiana. Oggi Qantas ha dichiarato che i dati sono trapelati e che "con l'aiuto di esperti specializzati in sicurezza informatica, stiamo indagando su quali dati fossero oggetto della divulgazione". Ha inoltre affermato di aver ottenuto un'ingiunzione legale dalla Corte Suprema del Nuovo Galles del Sud, dove ha sede l'azienda, "per impedire che i dati rubati vengano consultati, visualizzati, divulgati, utilizzati, trasmessi o pubblicati da chiunque, comprese terze parti". 

