Attacco hacker alla birra Asahi, fornitura a rischio in Giappone

Mondo

L'attacco informatico ha causato problemi nei sistemi di Asahi Group, portando alla sospensione delle capacità di gestione degli ordini e delle spedizioni delle società del gruppo in Giappone. Il colosso ha inoltro deciso di rinviare il lancio di 12 nuovi prodotti 

Il colosso giapponese del settore alimentare e delle bevande Asahi Group ha deciso di rinviare il lancio di 12 nuovi prodotti a causa di un guasto di sistema a seguito di un attacco informatico. L'azienda ha dichiarato di aver segnalato alle autorità investigative l'apparente attacco ransomware, avvenuto intorno alle 7:00 ora locale di lunedì. L'attacco informatico ha causato problemi nei sistemi di Asahi Group, portando alla sospensione delle capacità di gestione degli ordini e delle spedizioni delle società del gruppo in Giappone. 

Disagi solo in Giappone

I funzionari dell'azienda hanno affermato che non è ancora chiaro quando le operazioni saranno ripristinate. Le ricevute degli ordini e altre operazioni sono state pertanto gestite manualmente in alcune filiali. L'impatto dell'attacco informatico è limitato alle attività di Asahi in Giappone e non si è verificata alcuna fuga di dati personali o dei clienti, secondo l'azienda. 

