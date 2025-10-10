Tesla sotto inchiesta: troppi incidenti causati dalla guida autonoma

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato un'indagine su 2,88 milioni di veicoli Tesla dotati del sistema di guida completamente autonoma (sistema FSD - Full Self-Driving) a seguito di oltre 50 segnalazioni di violazioni della sicurezza stradale e una serie di incidenti
2,9 milioni di auto sotto indagine
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato un'indagine su 2,88 milioni di veicoli Tesla dotati del sistema di guida completamente autonoma (sistema FSD - Full Self-Driving) a seguito di oltre 50 segnalazioni di violazioni della sicurezza stradale e una serie di incidenti. L'Agenzia per la sicurezza automobilistica ha affermato che il sistema FSD, un sistema di assistenza alla guida che richiede ai conducenti di prestare attenzione e intervenire se necessario, ha "indotto comportamenti dei veicoli che violano le leggi sulla sicurezza stradale".
