Abbandona figlio in ospedale pediatrico, donna arrestata in Svizzera

Una 26enne di origini marocchine, domiciliata in provincia di Fermo, è stata arrestata in Svizzera per aver abbandonato il figlio, di pochi mesi, all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. La donna è stata rintracciata a Zurigo grazie alla collaborazione tra i carabinieri marchigiani e le forze dell'ordine elvetiche e si trova ora in stato di fermo per il reato di abbandono di persone minori o incapaci.

Mandato di arresto europeo

Ricercata da luglio, a carico della 26enne i militari avevano chiesto (e ottenuto) l'emissione di un mandato d'arresto europeo, diramato dalla procura di Fermo. La donna aveva portato il figlio di pochi mesi all'ospedale dove gli era stata constatata una grave forma di malnutrizione che aveva reso necessario il suo trasferimento all'ospedale Salesi di Ancona. Dopo aver lasciato il bimbo in ospedale, si è resa irreperibile e non era più tornata a riprenderlo. La situazione si è ulteriormente aggravata quando il Tribunale di Ancona ha disposto la sospensione della potestà genitoriale con divieto di espatrio a carico della giovane, affidando il minore ai servizi sociali del Comune di residenza. La donna, nel frattempo, prima dell'emissione del mandato d'arresto, era stata rintracciata in Germania insieme al secondo figlio, di circa un anno, con il quale si era allontanata. Anche il suo secondo figlio è stato affidato ai servizi sociali.