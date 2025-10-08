Torino, il passeggino sfugge dalle mani della nonna. Grave il neonato

Esplora tutte le offerte Sky
Torino, il passeggino sfugge dalle mani della nonna. Grave il bambino di 3 mesi

Cronaca
©Getty

Il piccolo è caduto, battendo la testa, dopo che la carrozzina è precipitata per tre metri ed è finita sulle lastre che coprono l'argine del fiume Dora. Trasportato all'Ospedale infantile Regina Margherita, è ricoverato in prognosi riservata

ascolta articolo

A Torino martedì mattina un neonato di tre mesi ha riportato un grave trauma cranico a causa di una caduta. Il passeggino su cui si trovava è precipitato per tre metri finendo sugli argini del fiume Dora Riparia, proprio di fronte al Campus Universitario Einaudi. Secondo quanto riferito da siti e quotidiani locali, il passeggino sarebbe scivolato di mano alla nonna che lo stava spingendo lungo la passerella pedonale di corso Verona. Trasportato d'urgenza al Regina Margherita il bambino è ricoverato in prognosi riservata. 

Il soccorso degli studenti e la corsa in ospedale

Hanno assistito alla scena alcuni studenti universitari che hanno subito prestato soccorso. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 Azienda Zrto, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di corso Regina Margherita e il nucleo speleo-alpino-fluviale. Il neonatoo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia pediatrica per un grave trauma cranico.

 

