Scozia, 1.200 romani si dichiarano di etnia Rom: censimento nel caos

L'errore risale all'ultimo censimento e l'equivoco ha provocato lamentele sulla questione etnica. Nel novero decennale degli abitanti è stato inserito per la prima volta la possibilità di identificarsi come Rom

Un'omonimia inattesa ha destato non poco scompiglio nell'ufficio di censimento scozzese. Circa 1200 persone nate a Roma infatti, hanno per errore segnato la casella "Rom" con cui si indica invece il gruppo etnico migrato in Europa dall'Asia meridionale nel Medioevo. In inglese il termine "Rom" si traduce in "Roma". Realizzato ogni 10 anni - l'ultimo si sarebbe dovuto tenere nel 2022 ma è stato posticipato a causa del COVID - il censimento avrebbe dovuto fornire un quadro chiaro della composizione della popolazione, comprese le sue minoranze etniche e nazionali.

Che cosa è successo Per la prima volta nella storia dei censimenti scozzesi, le autorità di Edimburgo hanno inserito tra le etnie, anche quella Rom. Un equivoco linguistico ha causato però un malinteso per molte persone nate nella Capitale d'Italia. Il censimento ha offerto anche altre soluzioni curiose: ha previsto una categoria sia per gli irlandesi che per i polacchi e una per gli artisti itineranti, ben distinti dai musicisti tzigani. L'equivoco ha provocato lamentele sulla distinzione etnica, non ultima quella relativa al fatto che non offriva opzioni specifiche per inglesi, gallesi e nordirlandesi.