Sydney, uomo armato apre il fuoco in strada: 20 feriti

Momenti di paura, la scorsa notte, a Sydney dove un uomo ha aperto il fuoco in una strada trafficata sparando numerosi colpi, prima di essere arrestato dalla polizia. Secondo quanto raccontato dagli agenti intervenuti sul posto sono rimaste ferite 20 persone. L'uomo, è emerso, stava "sparando indiscriminatamente contro veicoli di passaggio, compresi i veicoli della polizia", ha riferito la polizia locale. "Potrebbero essere stati sparati tra i 50 e i 100 colpi", ha precisato Stephen Parry, commissario di polizia del NSW. Due ore dopo il fatto, la polizia ha arrestato in un appartamento un uomo di 60 anni sospettato di essere l'autore della sparatoria, dopo averlo portato in ospedale e curato per le ferite riportate nel corso dell'arresto.