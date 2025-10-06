Esplora tutte le offerte Sky
Sydney, uomo armato apre il fuoco in strada: 20 feriti

Mondo
©Ansa

L'uomo stava "sparando indiscriminatamente contro veicoli di passaggio. Potrebbero essere stati sparati tra i 50 e i 100 colpi", ha spiegato Stephen Parry, commissario di polizia locale. Due ore dopo il fatto è stato arrestato in un appartamento un uomo di 60 anni sospettato di essere l'autore della sparatoria

Momenti di paura, la scorsa notte, a Sydney dove un uomo ha aperto il fuoco in una strada trafficata sparando numerosi colpi, prima di essere arrestato dalla polizia. Secondo quanto raccontato dagli agenti intervenuti sul posto sono rimaste ferite 20 persone. L'uomo, è emerso, stava "sparando indiscriminatamente contro veicoli di passaggio, compresi i veicoli della polizia", ha riferito la polizia locale. "Potrebbero essere stati sparati tra i 50 e i 100 colpi", ha precisato Stephen Parry, commissario di polizia del NSW. Due ore dopo il fatto, la polizia ha arrestato in un appartamento un uomo di 60 anni sospettato di essere l'autore della sparatoria, dopo averlo portato in ospedale e curato per le ferite riportate nel corso dell'arresto.

Escluso il legame con il terrorismo

Tra i feriti c'è un uomo che si è presentato in ospedale in seguito all'incidente ed è stato definito dai sanitari e dalla polizia in condizioni "gravi". Altre diciannove persone sono state trattate per le ferite causate da schegge e diverse sono state condotte sempre in ospedale. La polizia, secondo quanto riportato da Afp, ha escluso legami con il terrorismo o l'attività di bande criminali. Ma gli inquirenti sono al lavoro per far luce sull'accaduto.

 

