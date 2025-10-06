Uk, Re Carlo "non parla più al principe William". Cosa è successo

Secondo alcune indiscrezioni, la relazione tra re Carlo e il principe William sarebbe piombata nel silenzio. I due infatti non si parlerebbero più a seguito dell'intervista rilasciata dall'erede al trono a Eugene Levy su AppleTV+. Secondo alcune fonti, il re inglese non avrebbe apprezzato le parole del figlio, che ha parlato apertamente della sua infanzia, accennando anche a una possibile riforma della monarchia

Tensioni nella famiglia reale inglese. Secondo alcune indiscrezioni, la relazione tra re Carlo e il principe William sarebbe piombata nel silenzio. I due infatti non si parlerebbero più a seguito dell'intervista rilasciata dall'erede al trono a Eugene Levy su AppleTV+. Come hanno rivelato alcune fonti, il re inglese non avrebbe apprezzato le parole del figlio, che ha parlato apertamente della sua infanzia accennando anche a una possibile riforma della monarchia. "Il re lo vede come un tradimento, non come un atto di sincerità", ha riferito una fonte interna al palazzo a ShuterScoop.

L'intervista di William

Durante l'intervista, il principe del Galles h affrontato il tema della propria infanzia

e ha parlato del figlio primogenito George. "Spero che non torneremo ad alcune delle pratiche del passato con cui Harry e io abbiamo dovuto crescere, e farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione", ha detto l'erede al trono, ribadendo che la monarchia potrebbe cambiare direzione quando sarà re. "Penso di poter dire con certezza che il cambiamento è nei miei programmi. Un cambiamento per sempre. E lo accetto e mi piace questo cambiamento, non lo temo”, ha riferito William, dicendosi “entusiasta” all'idea di apportare modifiche, che non siano “eccessivamente radicali” ma “necessarie".

La reazione di Re Carlo

Secondo indiscrezioni re Carlo avrebbe interpretato l'intervista non come una "riflessione personale", ma come una mossa politica calcolata. "Non si tratta solo di tensioni familiari, ma della Corona stessa", ha dichiarato una fonte reale, secondo cui Carlo giudicherebbe il tono di William come una “minaccia” all'unità reale in un momento delicato. I due quindi non si parlano e, secondo alcune fonti, la fiducia del sovrano nei confronti del primogenito sarebbe andata persa.