Il voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis

Il partito dell'ex primo ministro Andrej Babis ha vinto le elezioni legislative in Repubblica Ceca.

Bocciata quindi la coalizione di governo del premier Fiala e premiato il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano), arrivato a quasi il 34,85% dei voti, una crescita rilevante rispetto al 27% delle ultime elezioni del 2021. Entrando in conferenza stampa sulle note della sua canzone preferita "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri, Babis ha affermato che la giornata ha rappresentato "il culmine della mia carriera politica".

Il movimento populista

Il controverso miliardario settantunenne era già stato tra il 2014 e il 2017 ministro delle Finanze e dal 2017 al 2021 premier, venendo poi sconfitto di misura quattro anni fa Fiala. Che per governare formò con la sua coalizione "Insieme" (ferma stavolta al 23,14% rispetto a poco più del 27% di quattro anni fa) un'alleanza con il movimento liberale dei Sindaci, arrivato stavolta all'11,14%, e con i Pirati, che dovrebbero aver conquistato l'8,8%. Nel 2021 questi ultimi due partiti corsero insieme ottenendo poco più del 15%. Le tre forze politiche sono oggi ben lontane dal formare una maggioranza. L'altra notizia che arriva dalle elezioni è che i postcomunisti riuniti nella alleanza Stacilo! (Basta!) non saranno rappresentati in parlamento. Mentre è in crescita l'affluenza alle urne, arrivata al 68,8%. Anche Babis avrà, però, i suoi grattacapi: la sua è una vittoria ma non un successo pieno. Sognava un governo monocolore, adesso deve accontentarsi di 81 seggi sui complessivi 200 del parlamento ceco. Lo stesso Babis in conferenza stampa ha provato a mischiare le carte: "Ci sforzeremo di definire un governo monocolore guidato da Ano. Ma avvieremo colloqui con gli Automobilisti e con la Spd". I primi interlocutori sono gli "Automobilisti per se stessi", con i quali il movimento di Babis già coabita nello stesso gruppo al parlamento europeo, e che hanno ottenuto poco meno del 7% e 13 seggi. Gli Automobilisti vogliono porre fine alle "assurdità ideologiche di Bruxelles", si oppongono alla politica climatica e di genere, ma insistono nel rimanere nell'Ue riformata e nelle strutture della Nato. Si definiscono "l'unico partito autentico della destra".

L'altro partner di Babis potrebbero essere i sovranisti antieuropei Libertà e democrazia diretta (Spd) che, fermandosi poco sotto l'8%, hanno ottenuto 15 seggi. Il risultato degli estremisti di destra non è stato particolarmente significativo ed è inferiore alle aspettative: quattro anni fa sfiorarono il 10% e conquistarono 20 seggi. Difficilmente, quindi, entrando nel governo potrebbero promuovere il referendum sulla permanenza della Repubblica ceca nelle strutture europee e nella Nato, che Babis comunque rifiuta.

Le possibili coalizioni

Potrebbe anche nascere un governo di minoranza con l'appoggio esterno degli estremisti della Spd, ipotesi che il vicepresidente del partito Radim Fiala ha già confermato. Secondo gli analisti il nuovo governo della Repubblica ceca modificherà il proprio sostegno all'Ucraina: Babis ha dichiarato più volte durante la campagna elettorale che avrebbe annullato l'iniziativa ceca sulle munizioni, considerata "troppo costosa". Probabilmente cambieranno anche i toni verso Mosca e saranno attutite le critiche alla Russia. Tuttavia, secondo gli analisti dell'Associazione per le questioni internazionali (Amo) questo non significa che le relazioni tra Praga e Mosca siano destinate a mutare radicalmente. Ano non nutre grande simpatia per Putin e Babis non ha neanche motivazioni puramente pragmatiche ed economiche per stabilire contatti più stretti con Mosca: i suoi affari si svolgono in sedici paesi dell'Ue, non in Russia. I negoziati post-elettorali cominceranno subito. E già nelle prossime ore il presidente Petr Pavel avvierà le consultazioni con i leader dei partiti eletti in Parlamento.