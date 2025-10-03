Venezuela, tensione dopo incursione di jet Usa vicino alla costa

Il governo di Caracas ha condannato nella giornata del 2 ottobre "l'incursione illegale" di aerei da combattimento statunitensi in un'area sotto il suo controllo, in un momento di alta tensione tra i due paesi a seguito dello schieramento di navi da guerra da parte di Washington al largo della costa caraibica. Giovedì il presidente americano Donald Trump, cercando di giustificare legalmente le recenti operazioni di Washington al largo del Venezuela, ha dichiarato in una lettera inviata dal Pentagono al Congresso che gli Stati Uniti sono impegnati in un "conflitto armato" contro i cartelli della droga. Washington accusa il presidente venezuelano Nicolas Maduro e il suo governo di guidare una vasta organizzazione di narcotrafficanti verso gli Usa e ha annunciato che ha recentemente distrutto quattro imbarcazioni descritte come "narco-terroristiche", uccidendo almeno 17 persone.