Venezuela, tensione dopo incursione di jet Usa vicino alla costa

Il ministro della Difesa Vladimir Padrino ha denunciato la presenza di cinque caccia americani. Nel caso di "aggressione", ha aggiunto il ministro, lo Stato sudamericano attiverebbe una "mobilitazione nazionale"
Il governo di Caracas ha condannato nella giornata del 2 ottobre "l'incursione illegale" di aerei da combattimento statunitensi in un'area sotto il suo controllo, in un momento di alta tensione tra i due paesi a seguito dello schieramento di navi da guerra da parte di Washington al largo della costa caraibica. Giovedì il presidente americano Donald Trump, cercando di giustificare legalmente le recenti operazioni di Washington al largo del Venezuela, ha dichiarato in una lettera inviata dal Pentagono al Congresso che gli Stati Uniti sono impegnati in un "conflitto armato" contro i cartelli della droga. Washington accusa il presidente venezuelano Nicolas Maduro e il suo governo di guidare una vasta organizzazione di narcotrafficanti verso gli Usa e ha annunciato che ha recentemente distrutto quattro imbarcazioni descritte come "narco-terroristiche", uccidendo almeno 17 persone.
Caracas: "Provocazione che viola diritto internazionale"
Il Venezuela "respinge fermamente l'incursione illegale" di aerei da combattimento "a 75 chilometri dalle nostre coste", hanno affermato i ministeri della Difesa e degli Esteri in una dichiarazione congiunta, senza specificare se si tratti di una violazione del suo territorio. "Questa manovra costituisce una provocazione che minaccia la sovranità nazionale e viola le norme del diritto internazionale e la Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale", sottolinea il testo. "Si aggiunge ad altre simili incursioni illegali precedentemente registrate e già denunciate dal governo bolivariano, che costituiscono un modello di persecuzione che non può essere tollerato", ha affermato il governo invitando Washington a "cessare immediatamente il suo atteggiamento sconsiderato, avventuroso e guerrafondaio, che mette a repentaglio la stabilità regionale".
