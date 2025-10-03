Cosa sappiamo sull’attentato alla sinagoga di Manchester

Resta il timore che potesse trattarsi di un attacco coordinato con altri potenziali blitz contro più di una sinagoga del Regno Unito. Ancor di più nel clima di proteste e tensioni che dilagano - dentro e fuori le comunità di radici musulmane - contro l'escalation israeliana nella Striscia di Gaza palestinese. La polizia ha comunicato che tre persone sono state portate in custodia cautelare e sono stati arrestate con l'accusa di commissione, preparazione e istigazione ad atti di terrorismo. Si tratta di due uomini sulla trentina e una donna sulla sessantina.