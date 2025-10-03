Spagna, Sanchez vuole inserire il diritto all'aborto in Costituzione

Blindare il diritto di interrompere una gravidanza. Questa è la nuova proposta del Premier spagnolo, presto sarà presentata al Congresso. La riforma costituzionale ha bisogno di una maggioranza qualificata di due terzi dei deputati per l'approvazione ascolta articolo

Includere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella carta costituzionale, è la nuova proposta che il Premier spagnolo ha annunciato di voler presentare al Congresso. L'iniziativa di blindare il diritto all'aborto è nata dopo che il partito di estrema destra Vox ha approvato, nel comune di Madrid, una mozione che obbliga le donne che si sottopongono all'interruzione volontaria di gravidanza ad essere informate sui rischi di una presunta sindrome post aborto che non ha alcuna base scientifica.

La proposta del Primo ministro spagnolo Sanchez In un "contesto globale di offensiva contro i diritti sessuali e riproduttivi", il governo progressista di Pedro Sanchez ha deciso di fare un passo avanti, temendo che le forze di destra mettano in discussione il diritto all'aborto già sancito da una sentenza della Corte costituzionale del 1985. "L'esecutivo impedirà che le donne che vogliano interrompere la gravidanza ricevano informazione falsa e senza evidenza scientifica", assicura il Premier. Dopo la Francia, che ha già blindato il diritto all'aborto nella Carta, con l'approvazione della misura la Spagna sarebbe il secondo Paese a farlo in Europa. Oltre alla riforma costituzionale per rendere l'aborto un diritto fondamentale, il governo Sanchez stabilirà "l'obbligazione che tutte l'informazioni che siano date in materia di Ivg abbiano base scientifica e siano sostenuta dalle istituzioni internazionali, come l'Organizzazione Mondiale della salute (Oms) e l'Associazione Americana di Psichiatria (Apa), che non contemplano la pseudo sindrome post-aborto", spiegano alla Moncloa. Potrebbe interessarti Dati sull'aborto: un diritto ostacolato dalla mancanza di trasparenza

La votazione del Congresso, perchè proprio adesso La riforma costituzionale ha bisogno di una maggioranza qualificata di due terzi del Congresso dei deputati per l'approvazione e, pertanto, del voto a favore del Pp, diviso sulla questione. Dopo che il leader Alberto Nunez Feijoo aveva dichiarato di voler evitare qualsiasi ingerenza politica sul tema dell'aborto, evitando di includerlo nella discussione all'ultimo congresso nazionale dei popolari nel luglio scorso, la direzione del Pp ha sostenuto mercoledì una proposta avanzata dal partito di estrema destra Vox al Comune di Madrid. Questa prevede che le donne che vogliano sottoporsi a Igv siano informate obbligatoriamente sui presunti effetti di una "sindrome post aborto". Secondo Vox, l'Ivg può causare nelle donne, fra gli altri effetti, un trauma che comporta "depressione, un profondo sentimento di colpa, isolamento, anoressia o bulimia". Il sindaco di Madrid, José Luis Martinez Almeida, del Pp, dopo aver giustificato la scelta di schierarsi con Vox, è stato forzato dalle forti polemiche suscitate nella comunità medica e anche all'interno del suo partito a rettificare, riconoscendo che "la sindrome post-aborto non ha basi scientifiche". E ha assicurato che l'informazione inerente tale presunta sindrome sarà data alle donne che si sottopongono a Ivg solo "in maniera volontaria". Potrebbe interessarti Aborto, una stanza per la voce (inascoltata) delle donne