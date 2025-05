In occasione del 47esimo anniversario della legge 194 arriva a Milano l'installazione "The Unheard Voice", che riproduce un ambulatorio ginecologico dove è possibile ascoltare frasi realmente pronunciate dal personale sanitario. Tra le regioni meno virtuose in fatto di aborto spicca il caso della Lombardia, prima per numero di IVG in Italia, ma pioniera della collaborazione tra amministrazione regionale e movimenti antiabortisti. La direttrice di Medici del Mondo: "Violenza istituzionalizzata"