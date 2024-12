Dati sull'aborto: un diritto ostacolato dalla mancanza di trasparenza

Tra i numeri disponibili ogni anno, dovrebbe esserci la relazione del Ministero della Salute, che nel 2024 è arrivata in straordinario ritardo. Ma non arrivavano puntuali neppure con i governi precedenti. E non fanno meglio, nella raccolta dati, le regioni. L'inchiesta "Mai Dati" di Chiara Lalli e Sonia Montegiove fa luce sullo stato di accesso all'IVG