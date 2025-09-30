Argentina, proteste per 3 ragazze torturate e uccise in diretta social

Esplora tutte le offerte Sky
Proteste in Argentina per la morte di tre ragazze, torturate e uccise in diretta social

Mondo
©Getty

Le vittime, due 20enni e una 15enne, sono state portate via su un furgone e seviziate in diretta su un gruppo ristretto al quale hanno preso parte 45 persone. I loro corpi sono stati trovati sepolti in un cortile alla periferia di Buenos Aires cinque giorni dopo la scomparsa. Per le autorità si tratta di una punizione legata al mondo del narcotraffico: cinque arresti

ascolta articolo

Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi e Lara Morena Gutierrez sono state torturate e uccise in diretta social. Un caso che ha sconvolto l’Argentina e che ha provocato proteste e indignazione in tutto il Paese. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Buenos Aires per chiedere giustizia per le tre giovani donne, due ventenni e una quindicenne: i familiari delle vittime hanno esposto striscioni con i loro nomi e cartelli con le loro fotografie. "È stato un narco-femminicidio!", "Le nostre vite non sono sacrificabili!" recitavano altri manifesti esposti durante la marcia di protesta.

Family members, social movements, and feminists mobilize to demand justice for Lara, Brenda, and Morena, along with the three girls who are victims of femicide in La Matanza, due to a drug-related settling of scores, in La Matanza, on September 27, 2025. (Photo by Catriel Gallucci Bordoni/NurPhoto via Getty Images)
Le fotografie di Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi e Lara Morena Gutierrez esposte durante le proteste a Buenos Aires - ©Getty

Cosa sappiamo

Il caso, stando alle autorità locali, sarebbe legato al narcotraffico: le tre giovani vittime sarebbero state torturate e uccise per aver violato il codice delle gang, una punizione che, per i boss,funga da monito per chiunque altro. Stando a quanto ricostruito, Brenda, Morena e Lara, i cui corpi sono stati trovati cinque giorni dopo la scomparsa, sarebbero state fatte salire su un furgone con la scusa di una festa, per poi essere torturate e uccise durante una diretta social su un gruppo chiuso al quale avrebbero partecipato 45 persone. I cadaveri delle tre ragazze sono stati trovati sepolti il 24 settembre nel cortile di una casa in un sobborgo meridionale di Buenos Aires, cinque giorni dopo la loro scomparsa.

Alcuni arresti

Per i tre femminicidi sono stati arrestati tre uomini e due donne. Il quinto sospettato, accusato di aver fornito supporto logistico con un'auto, è stato arrestato nella città di confine boliviana di Villazon, grazie alla collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi. La polizia ha scoperto il video dopo che uno degli arrestati lo ha rivelato durante un interrogatorio, ha spiegato Javier Alonso, Ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires. Nel filmato, si sente un capobanda dire: "Questo è quello che succede a chi mi ruba la droga". 

epa12411754 People participate in a demonstration for the femicide of Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi, and Lara Morena Gutierrez, in Buenos Aires, Argentina, 27 September 2025. EPA/Adan Gonzalez
Le proteste a Buenos Aires - ©Ansa
Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

