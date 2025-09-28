Esplora tutte le offerte Sky
Sarkozy condannato per fondi illeciti ai libici: “Non spero in grazia, non sono colpevole”

In un'intervista al Journal du Dimanche, l'ex leader gollista condannato a 5 anni di carcere per fondi illeciti ai libici nel 2007  ha dichiarato: "Non ammetterò mai la mia colpa per qualcosa che non ho fatto. Combatterò fino all'ultimo respiro affinchè la mia onestà venga riconosciuta", ha aggiunto Sarkozy

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha dichiarato di non sperare "in alcun modo" di essere graziato dopo la condanna per aver ricevuto finanziamenti illeciti dall'ex dittatore libico Muammar Gheddafi. Giovedi' scorso il Tribunale penale di Parigi ha condannato Sarkozy a cinque anni di carcere per aver "permesso ai suoi più stretti" collaboratori di rivolgersi alla Libia per ottenere fondi per la sua vittoriosa campagna elettorale del 2007.  In un'intervista al Journal du Dimanche, l'ex leader gollista ha risposto "in alcun modo" al cronista che gli chiedeva se sperasse di ottenere la grazia dal presidente, Emmanuel Macron. "Per essere graziati, bisogna accettare la pena e quindi riconoscere la propria colpevolezza. Non ammetterò mai la mia colpa per qualcosa che non ho fatto. Combatterò fino all'ultimo respiro affinchè la mia onestà venga riconosciuta", ha aggiunto Sarkozy, concludendo con un enfatico "Vincerò”.

Sarkozy: "Chi rimedierà a questa ingiustizia?"

Nella lunga intervista al Journal du Dimanche l'ex inquilino dell'Eliseo sottolinea che anche il giudice presidente del tribunale aveva definito un "probabile falso" il documento in arabo, pubblicato dal sito di informazione Mediapart nel 2012, dal quale era scaturito il procedimento. "Se c'è un falso, significa che c'erano falsari, manipolatori e quindi una cospirazione", ha aggiunto Sarkozy, "in un mondo normale, l'intera accusa avrebbe dovuto fallire. Tuttavia, il tribunale ha fatto esattamente il contrario. Vi ricordo che ho perso le elezioni presidenziali del 2012 per un soffio. La falsificazione di Mediapart ha avuto un ruolo importante in questo. Chi rimedierà  a questa ingiustizia?". Interrogato sull'esecuzione provvisoria della sua condanna, Sarkozy ha dichiarato che si aspettava "tutto, ma non questo". 

Sarkozy condannato, Carla Bruni stizzita contro microfono di Mediapart

