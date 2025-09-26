Papa nomina Filippo Iannone, nuovo prefetto Dicastero per i Vescovi

Papa Leone XIV ha ufficialmente nominato nuovo prefetto della Congregazione dei vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina monsignor Filippo Iannone, l'ormai ex Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Iannone entrerà in carica il prossimo 15 ottobre. Ne dà conferma il bollettino della sala stampa vaticana, unitamente a " Vatican News ". Si tratta della prima nomina di Curia del Pontefice che, tra l'altro, colma il vuoto lasciato proprio da Robert Francis Prevost che da cardinale era a capo del dicastro che istruisce e perfeziona le nomine dei vescovi. Il Papa ha poi confermato "ad aliud quinquennium" Segretario del medesimo Dicastero monsignor Ilson de Jesus Montanari e monsignor Ivan Kovač come sotto-segretario del medesimo Dicastero.

Chi è Monsignor Iannone

Iannone avrà desso il compito di proseguire il lavoro che per due anni ha svolto l'attuale Papa, aiutando Leone XIV a scegliere i pastori a cui affidare le comunità ecclesiali nei territori di propria competenza. Monsignor Iannone è nato a Napoli nel 1957 ed è entrato nell’Ordine dei Carmelitani nel 1976. Ha compiuto gli studi teologici presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, conseguendo il Baccalaureato in Teologia e poi alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Quindi al Tribunale della Sacra Romana Rota ha ottenuto il diploma di Avvocato Rotale. E' stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1982. In seguito ha ricoperto differenti incarichi nell’Ordine Carmelitano e nell’Arcidiocesi di Napoli. In particolare, è stato Difensore del Vincolo del Tribunale Regionale Campano e Vicario Giudiziale Aggiunto del Tribunale diocesano di Napoli. Docente di Diritto Canonico ha insegnato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale come professore inviato presso alcuni Istituti superiori di Scienze Religiose e presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Ecclesiastico e Canonico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Federico II di Napoli.

La nomina a Vescovo Ausiliare di Napoli

Nel 2001 viene nominato Vescovo Ausiliare di Napoli, assumendo la sede titolare di Nebbi, per volere di Papa Giovanni Paolo II. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 26 maggio 2001, distinguendosi in quel momento per essere il più giovane vescovo d’Italia. Nel 2009 viene nominato Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo dal Papa Benedetto XVI e poi, come giurista, diventa membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, membro del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI, Presidente del Comitato per l’Edilizia di Culto e membro della Conferenza Episcopale Laziale. Nel 2012 diventa Vicegerente della Diocesi di Roma, ma poi nel 2017 lascia questo servizio pastorale per assumere il ruolo di Segretario Aggiunto del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Nel 2018, viene nominato da Papa Francesco Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.