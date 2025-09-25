Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto in Venezuela, scossa di magnitudo 6.5 nel Nord-Ovest del Paese

Mondo

Al momento non sono stati riportati danni materiali né vittime, ma le autorità stanno monitorando la situazione per verificare nelle prossime ore eventuali ripercussioni sulla popolazione nelle regioni coinvolte

ascolta articolo

Un forte terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre il Venezuela, con effetti avvertiti in diverse città della Colombia. Secondo i dati preliminari del Servizio geologico colombiano (Sgc), l'epicentro è stato nella località di Mene Grande, nello stato venezuelano di Zulia e il sisma è stato registrato alle 17:21 locali. Da parte sua, la Fondazione nazionale per la ricerca sismologica (Funvisis), appartenente al ministero dell'Interno venezuelano, ha segnalato sul suo account ufficiale di X un  terremoto di magnitudo 3.9, sempre nello stato di Zulia,  alle 5:50 del pomeriggio di oggi in quella che i media colombiani hanno descritto come una scossa di assestamento. Utenti dei social network venezuelani hanno affermato di avere avvertito il terremoto in diverse parti dello stato di Zulia ma la scossa è stata percepita anche in numerose regioni colombiane, soprattutto nel dipartimento di Norte de Santander ma anche nella capitale Bogotà.  Al momento non sono stati riportati danni materiali né vittime in Venezuela ma le autorità di entrambi i Paesi stanno monitorando la situazione per verificare nelle prossime ore eventuali ripercussioni sulla popolazione nelle regioni coinvolte.

Ansa/Ipa

Mondo

Vai alla Fotogallery

