Francia, 102 ultrà della Roma arrestati a Nizza con coltelli e mazze

102 tifosi della Roma sono stati arrestati martedì sera a Nizza , alla vigilia della partita di Europa League tra i giallorossi e l'Ogc Nice. L’operazione, riportata dal quotidiano Nice Matin, è scattata nel capoluogo della Costa Azzurra, dove la polizia aveva individuato gruppi pronti a organizzare una maxi rissa. Gli ultras arrestati erano in possesso di armi e armi improprie, tra cui coltelli, martelli, sbarre di ferro e manici di scopa.

Gli scontri e gli arresti



Gli scontri sono iniziati intorno alle 22:30 sul cours Saleya, nel centro della città vecchia. Testimoni hanno raccontato che una quarantina di giovani a volto coperto hanno lanciato bottiglie e altri oggetti contro la polizia, provocando la reazione immediata degli agenti. Nelle piccole stradine del quartiere si sono scatenati inseguimenti e agguati quando la polizia ha caricato per disperdere i tifosi. La calma è tornata circa un'ora dopo, prima di mezzanotte.

Gli ultras romanisti sono stati individuati dalla polizia antisommossa e arrestati nel parcheggio Sulzer, sul Quai des Etats-Unis. Secondo quanto riferito, erano in possesso di sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e martelli, e altri oggetti che potevano essere usati come armi da offesa o proiettili.



Sicurezza rafforzata



La prefettura delle Alpi Marittime ha predisposto un dispositivo di sicurezza eccezionale in vista del match: 200 agenti e gendarmi. I tifosi fermati sono stati trasferiti in diverse stazioni di polizia del dipartimento e messi a disposizione della magistratura sotto l’autorità del procuratore di Nizza. "I sequestri e il rapido intervento delle forze dell'ordine hanno impedito violenze e danni", ha sottolineato Nice Matin.