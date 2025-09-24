Scala mobile bloccata e gobbo fuori uso, l'imbarazzo di Trump all'Onu

Una serie di sfortunati eventi per il Presidente americano che, assieme a sua moglie Melania e al suo team, è intervenuto martedì 22 settembre al Palazzo di Vetro in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ascolta articolo

In occasione della plenaria dell'Assemblea Generale, come di consueto, anche il Presidente Trump ha tenuto un discorso nel palazzo di vetro delle Nazioni Unite di fronte a diplomatici e rappresentanti di organizzazioni internazionali e consorzi provenienti da tutto il mondo. Dalle prime parole pronunciate dal primo cittadino americano però, si è subito percepito il senso di imbarazzo che ha provato quando ha capito che il gobbo da cui avrebbe dovuto leggere il discorso non stava funzionando. Con ironia, condita con un pizzico di arsenico, Trump ha cercato di rompere il ghiaccio commentando l'episodio che prima del discorso lo ha visto bloccato assieme a sua moglie Melania sulle scale mobili antistanti l'imponente sala del palazzo che ospita i membri dell'Asseblea Generale dove il color oro predomina.

Trump e il gobbo: "Qualcuno è nei guai" Trump ha tenuto un discrso di 45 minuti in cui, ha sminuito il lavoro svolto dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite che ha accusato di essere inconcludente. Prima di parlare di qualcosa di concreto però, ha dovuto improvvisare perchè per i primi 15 minuti il gobbo da cui avrebbe dovuto leggere il discorso che il suo team ha scritto per lui ha smesso di funzionare. "Qualcuno è nei guai" ha esclamato poco dopo essere salito sul palchetto centrale antistante la sala conferenze dell'edificio. "Le due cose che ho ricevuto dall’Onu sono stati una scala mobile e un gobbo guasti. Grazie davvero". Leggi anche L’insofferenza di Trump per l’Onu

Trump: "ho proposto di ristrutturare il palazzo ma non mi hanno ascoltato" Voci di corridoio sussurrano che alcuni dipendenti abbiano staccato le scale per ricordare al Presidente che anche l'organizzazione ha risentito dei tagli di budget. "Se qualcuno all'Onu ha intenzionalmente fermato la scala mobile mentre il presidente e la First Lady stavano salendo, deve essere licenziato e indagato immediatamente", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt su X. Un portavoce delle Nazioni Unite ha riferito all'Afp che l'incidente è avvenuto perché qualcuno davanti a Trump ha accidentalmente attivato un meccanismo di sicurezza della scala mobile, causandone il blocco. Vedi anche Trump: “Risolto 7 guerre in 7 mesi”. Quali sono e quanto c’è di vero