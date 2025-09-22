Murdoch, Oracle e Dell in campo per TikTok: le indiscrezioni di Trump

"È coinvolto un uomo di nome Lachlan (Murdoch)" ma "partecipano anche altre persone, tutte davvero fantastiche e molto importanti, sono anche patrioti americani che amano questo Paese, perciò penso che faranno un grande lavoro", ha detto il presidente Usa in un'intervista a Fox News

Si sa ancora poco dei dettagli del possibile accordo per TikTok , ma il presidente degli Stati Uniti ha rivelato quali sono le personalità Usa coinvolte: si tratta della famiglia Murdoch, del presidente di Oracle Larry Ellison e del fondatore di Dell, Michael Dell. In un'intervista a Fox News nel programma 'The Sunday Briefing', Donald Trump ha dichiarato: "È coinvolto un uomo di nome Lachlan (riferendosi a Murdoch, presidente esecutivo di Newscorp)" ma "partecipano anche altre persone, tutte davvero fantastiche e molto importanti, sono anche patrioti americani che amano questo Paese, perciò penso che faranno un grande lavoro".

L’accordo

Qualche informazione in più è arrivata dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Un accordo per la vendita delle attività statunitensi della società madre cinese della popolare app di condivisione video TikTok comporterebbe la creazione di un consiglio di amministrazione dominato dagli americani. "Ci saranno sette seggi nel consiglio di amministrazione che controllerà l'app negli Stati Uniti, e sei di questi saranno americani", ha detto a Fox News Leavitt, sottolineando che un accordo potrebbe essere firmato "nei prossimi giorni". Tra gli investitori che si dice siano interessati ad acquisire l'app c'è Oracle, l'azienda tecnologica di proprietà di Larry Ellison, una delle persone più ricche del mondo e un grande sostenitore di Trump. Leavitt sembra aver confermato la partecipazione di Oracle. "I dati e la privacy saranno gestiti da una delle più grandi aziende tecnologiche americane, Oracle, e anche l'algoritmo sarà controllato dagli Stati Uniti", ha dichiarato a Fox News. "Quindi tutti questi dettagli sono già stati concordati. Ora dobbiamo solo firmare l'intesa".