Filippine in allerta per il tifone Ragasa: oltre 10mila sfollati

Il super tifone Ragasa ha costretto oltre 10mila persone a lasciare le proprie case nelle Filippine, con venti fino a 265 km/h e il rischio di inondazioni e frane a Luzon. Scuole e uffici governativi sono chiusi a Manila e in 29 province. A Taiwan sono iniziate evacuazioni nelle zone montuose per le piogge torrenziali

Oltre 10mila persone hanno trovato rifugio in scuole e centri di evacuazione nelle Filippine , mentre il super tifone Ragasa continua ad abbattersi con venti violenti e piogge torrenziali sul nord del Paese e sul sud di Taiwan. La tempesta, che sta guadagnando ulteriore potenza dirigendosi verso il sud della Cina, è attesa a metà giornata sulle isole Babuyan, arcipelago poco popolato nello stretto di Luzon. Secondo il servizio meteorologico nazionale, alle 11:00 locali sono state registrate raffiche fino a 265 km/h.

Filippine in stato di allerta



Ad Aparri, città costiera nella provincia di Cagayan, gli abitanti raccontano la violenza dei venti. "Mi sono svegliato a causa del vento fortissimo. Colpiva le finestre e faceva un rumore simile a quello di una macchina in funzione", ha dichiarato Tirso Tugagao.

Rueli Rapsing, responsabile provinciale della gestione delle catastrofi, ha riferito all’Afp di essere pronto al "peggio" insieme alla sua squadra, mentre il presidente Ferdinand Marcos Jr ha assicurato su Facebook che tutte le agenzie governative si trovano "in stato di allerta per fornire aiuto ovunque e in qualsiasi momento".

Scuole e uffici governativi sono rimasti chiusi oggi a Manila e in 29 province, in previsione di precipitazioni intense. "Si attendono gravi inondazioni e frane" nel nord dell’isola di Luzon, ha avvertito domenica John Grender Almario, meteorologo del governo. Ogni anno almeno 20 tempeste o tifoni colpiscono le Filippine o transitano nelle loro vicinanze. L’arrivo del tifone Ragasa avviene mentre nel Paese migliaia di cittadini protestano contro un recente scandalo di corruzione legato a progetti di controllo delle inondazioni mal costruiti o mai completati.



Taiwan si prepara all’impatto del tifone



A Taiwan, i servizi meteorologici hanno avvisato del rischio di "piogge estremamente torrenziali" nella parte orientale dell’isola. Nelle zone montuose attorno a Pingtung, sono già iniziate le evacuazioni, ha spiegato James Wu, ufficiale dei vigili del fuoco locali. "Ciò che ci preoccupa di più è che i danni possano essere simili a quelli provocati dal tifone Koinu due anni fa", ha aggiunto, ricordando che il tifone aveva causato il crollo di pali elettrici e scoperchiato tetti in lamiera.