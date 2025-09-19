Esplora tutte le offerte Sky
Ajaccio, controllore volo si addormenta: aereo resta un’ora in attesa di poter atterrare

Mondo

Un volo Air Corsica proveniente da Parigi è rimasto un'ora in volo sopra Ajaccio a causa dell'assenza di comunicazioni dalla torre di controllo. L’unico controllore presente si era addormentato. Nessun ferito, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza

ascolta articolo

Un pisolino improvviso e nel mezzo del turno di lavoro per un controllore di volo ha regalato una notte movimentata ai passeggeri di un volo Air Corsica, decollato da Parigi-Orly nella serata di lunedì scorso con destinazione Ajaccio. Dopo una partenza ritardata di circa un'ora, l'aereo è giunto sui cieli dell'isola, trovandosi però di fronte a una pista completamente al buio e senza risposte dalla torre di controllo. Il comandante ha provato a stabilire contatto via radio, ma ogni tentativo è risultato vano. Come riportato da Corse Matin, a quel punto l’equipaggio ha dovuto far girare l’aereo sopra il Golfo di Ajaccio mentre i vigili del fuoco cercavano di contattare la torre, arrivando infine a coinvolgere anche le forze dell’ordine.

La scoperta

Dopo un’ora di attesa in volo e il rischio di dover deviare su Bastia, le luci della pista si sono finalmente accese e le comunicazioni sono riprese. Si è poi scoperto che l’unico controllore in servizio si era addormentato. L’aereo è riuscito ad atterrare in sicurezza poco dopo mezzanotte. I test condotti su di lui hanno escluso l’uso di sostanze o alcol, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione per l’affidabilità del sistema di controllo aereo notturno.

