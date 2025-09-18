Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Regno Unito, atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump: trasferito su altro velivolo

Mondo
©Getty

Il mezzo ha avuto "un problema idraulico" mentre volava verso l'aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove il presidente americano aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta

ascolta articolo

Atterraggio di emergenza in un aeroporto del Regno Unito per l'elicottero che aveva a a bordo il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania. L'elicottero presidenziale ha avuto "un problema idraulico" mentre volava verso l'aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove il presidente americano aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta. 

"Eccesso di precauzione"

Funzionari hanno affermato che l'aereo è atterrato all'aeroporto di Luton "per eccesso di precauzione". Il Presidente degli Stati Uniti, che si trovava nel Regno Unito in visita di Stato, si è trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l'aereo dell'Air Force One a Stansted. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e il Presidente Usa è arrivato all'aeroporto con 20 minuti di ritardo. La coppia è poi salita a bordo dell'Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca.

AYLESBURY, ENGLAND - SEPTEMBER 18: (L-R) U.S. President Donald Trump and UK Prime Minister Keir Starmer announce an agreement between the two countries as they hold a press conference at Chequers at the conclusion of a state visit on September 18, 2025 in Aylesbury, England. This is the final day of President Trump’s second UK state visit, with the previous one taking place in 2019 during his first presidential term. (Photo by Leon Neal/Getty Images)

Vedi anche

Uk, accordo Trump-Starmer. Su Ucraina: "Rischio guerra mondiale"

Mondo: Ultime notizie

Medioriente, veto Usa alla bozza Onu sugli aiuti a Gaza. LIVE

live Mondo

Washington ha posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiedeva un...

Zelensky visita truppe. Putin: "700.000 soldati russi al fronte". LIVE

live Mondo

Le forze ucraine hanno liberato 160 chilometri quadrati di territorio durante una "operazione di...

Regno Unito, atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump

Mondo

Il mezzo ha avuto "un problema idraulico" mentre volava verso l'aeroporto di Stansted dalla...

Russia, terremoto di magnitudo 7.8 in Kamchatka: allerta tsunami

Mondo

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a...

“Vietato l'accesso agli ebrei”, cartello shock in Germania

Mondo

Il gestore del negozio si è difeso affermando di non aver calcolato l'entità dell'indignazione...

Mondo: I più letti