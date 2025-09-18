Regno Unito, atterraggio d'emergenza per elicottero di Trump

Il mezzo ha avuto "un problema idraulico" mentre volava verso l'aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove il presidente americano aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta

Atterraggio di emergenza in un aeroporto del Regno Unito per l'elicottero che aveva a a bordo il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania. L'elicottero presidenziale ha avuto "un problema idraulico" mentre volava verso l'aeroporto di Stansted dalla residenza del Primo Ministro a Chequers, dove il presidente americano aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta.

"Eccesso di precauzione"

Funzionari hanno affermato che l'aereo è atterrato all'aeroporto di Luton "per eccesso di precauzione". Il Presidente degli Stati Uniti, che si trovava nel Regno Unito in visita di Stato, si è trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l'aereo dell'Air Force One a Stansted. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e il Presidente Usa è arrivato all'aeroporto con 20 minuti di ritardo. La coppia è poi salita a bordo dell'Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca.