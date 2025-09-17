Esplora tutte le offerte Sky
Usa, Media: "Spari Pennsylvania, 5 agenti colpiti durante un mandato"

Mondo

Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali tre agenti sono in condizioni gravi. L'aggressore si sarebbe tolto la vita

ascolta articolo

Cinque agenti di polizia sono stati colpiti mentre eseguivano un mandato nella contea di York, in Pennsylvania. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali tre agenti sono in condizioni gravi. L'aggressore si sarebbe tolto la vita.

Cnn informa che le scuole nell'area della contea di York sono in lockdown. "Sono stato informato di quanto sta accadendo nella contea di York, sto andando lì ora", afferma il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. 

FOTOGALLERY

Ansa/Getty

1/14
Mondo

Charlie Kirk, è caccia al killer. Fbi pubblica foto del sospettato

Il 31enne è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University, il 10 settembre. Era uno stretto alleato del presidente Trump. Aveva co-fondato Turning Point Usa, nel 2012, la più importante organizzazione giovanile conservatrice negli Usa, con un fatturato stellare e sedi in oltre 850 college. Gli investigatori hanno trovato un fucile, munizioni e alcune impronte sulla scena dell'attacco

Vai alla Fotogallery

