Usa, Media: "Spari Pennsylvania, 5 agenti colpiti durante un mandato"

Cinque agenti di polizia sono stati colpiti mentre eseguivano un mandato nella contea di York, in Pennsylvania. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali tre agenti sono in condizioni gravi. L'aggressore si sarebbe tolto la vita.

Cnn informa che le scuole nell'area della contea di York sono in lockdown. "Sono stato informato di quanto sta accadendo nella contea di York, sto andando lì ora", afferma il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro.