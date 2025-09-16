Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente in Tanzania: morte 4 suore, una di loro è italiana

Mondo
©Getty

Un'altra suora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Le religiose erano dirette verso l'aeroporto di Mwanza, a bordo di fuoristrada. L'impatto con un mezzo pesante non ha lasciato loro scampo

ascolta articolo

Quattro religiose della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita, ieri sera, in un tragico incidente stradale nei pressi di Mwanza, in Tanzania. Sono morte suor Lilian Kapongo, superiora generale, 55 anni, originaria della Tanzania, ma da diversi anni a Santa Marinella (Roma), casa madre della Congregazione; suor Nerina De Simone, campana, 63 anni, consigliera e segretaria generale; suor Damaris Matheka, 51 anni, consigliera della provincia religiosa Est Africa, e suor Stellamaris Muthini, 48 anni, entrambe keniote. Insieme a loro è morto l'autista del mezzo su cui viaggiavano. Un'altra suora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. 

Cosa è successo

La notizia è stata diffusa dall'Usmi, Unione Superiore Maggiori d'Italia, e dalle stesse Suore Carmelitane Missionarie. La congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie venne fondata dalla beata Maria Crocifissa Curcio, originaria di Ispica (Ragusa), e da padre Lorenzo van den Eerenbeemt. La Congregazione è presente oggi in tutti i continenti e si occupa in modo particolare dell'educazione dei bambini e dei giovani, soprattutto dei piu' abbandonati. Le religiose erano dirette verso l'aeroporto di Mwanza, in Tanzania, a bordo di fuoristrada. L'impatto con un mezzo pesante non ha lasciato loro scampo. 

Diocesi in lutto

Le suore, spiega la Diocesi di Porto-Santa Rufina, stavano per fare rientro in Italia quando si è verificato l'incidente stradale. Due di loro operavano a Santa Parinella, nel Lazio, dove l'Istituto si trasferì dalla Sicilia. "Suor Zelia da Conceicao Dias, vicaria generale dell'istituto - si legge sulla pagina Facebook della diocesi - chiede preghiere in questo momento di sofferenza che tocca tutta la famiglia religiosa. La Diocesi di Porto-Santa Rufina e in particolare le comunità dove sono presenti le carmelitane missionarie a Focene, Fregene, Cerveteri, Santa Marinella - dove la fondatrice, la Beata Maria Crocifissa Curcio, è giunta esattamente cento anni fa - partecipano al grave lutto e si uniscono nella doverosa preghiera di suffragio per le carissime religiose defunte". A Santa Marinella operavano, in particolare, suor Lilian Kapongo, superiora generale, e suor Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale. 

Farnesina: "Ambasciata segue il caso" 

L'ambasciata d'Italia a Dar es Salaam, in raccordo con la Farnesina, sta seguendo il caso delle suore della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, coinvolte nel grave incidente stradale nella regione di Mwanza (nel nord-ovest della Tanzania). L'Ambasciata è in contatto con l'ordine di appartenenza delle religiose e con le Autorità locali per le formalità del caso. Sui social è arrivato il messaggio di cordoglio del vescovo di Noto Salvatore Rumeo: "Con profonda commozione ho appreso della tragedia che ha colpito la Congregazione delle Suore Carmelitane. Dinanzi a una grande sofferenza, come quella che oggi sconvolge la vita della nostra Diocesi, vorrei farmi vicino alla Congregazione delle Carmelitane Missionarie a noi tanto cara e vicina, con la preghiera e la condivisione sincera. In particolare, desidero esprimere la mia vicinanza e l'affetto della Chiesa di Noto a Suor Paulina Crisante Mipata che si trova in gravissime condizioni in ospedale".

Approfondimento

Studenti di Milano disegnano e donano 30 divise a scuola in Tanzania

Mondo: Ultime notizie

Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III

Mondo

L'inquilino della Casa Bianca e sua moglie Melania saranno ospiti di re Carlo III e della regina...

Duchessa di Kent, Kate Middleton e principe William ai funerali. FOTO

Mondo

Nella Cattedrale di Westminster, a Londra, si è celebrato con rito cattolico il funerale di...

21 foto
Funerali duchessa di Kent

Incidente in Tanzania: morte 4 suore, una di loro è italiana

Mondo

Un'altra suora è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Le religiose erano...

Drone russo su Polonia. Rubio: possibile incontro Trump-Zelensky. LIVE

live Mondo

"Trump spera ancora di mediare un accordo di pace con Putin", ha dichiarato il segretario di...

Israele invade Gaza City con i tank. Commissione Onu: “Genocidio” LIVE

live Mondo

I carri armati israeliani sono entrati in azione, tra raid di droni ed elicotteri. Oggi sono...

Mondo: I più letti