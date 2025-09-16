Georgia, arrestato Simon Leviev: il truffatore di Tinder

Il truffatore israeliano, la cui storia è finita al centro del documentario di Netflix “The Tinder Swindler”, è noto per un vasto curriculum di frodi sentimentali e reati finanziari. Il 34enne, il cui vero nome è Shimon Yehuda Hayut, è stato "arrestato all'aeroporto di Batumi su richiesta dell'Interpol", ha detto il portavoce del ministero dell'Interno di Tbilisi, Tato Kuchava

Simon Leviev è stato arrestato in Georgia. Il truffatore israeliano, la cui storia è diventata protagonista di un documentario di Netflix dal titolo “The Tinder Swindler”, è diventato celebre per una serie di rapporti investigativi e indagini giornalistiche che hanno rivelato un vasto curriculum di frodi sentimentali e reati finanziari. Il 34enne, il cui vero nome è Shimon Yehuda Hayut, è stato "arrestato all'aeroporto di Batumi su richiesta dell'Interpol", ha dichiarato ad Afp il portavoce del ministero dell'Interno di Tbilisi, Tato Kuchava, senza fornire ulteriori dettagli.