Germania, elezioni comunali in Renania: vince Cdu, vola Afd

Le votazioni per le comunali nel Land più popoloso della Germania confermano i cristiano-democratici al vertice, mentre la destra radicale registra una crescita senza precedenti. Affluenza in aumento e pesanti cali per SPD e Verdi completano il quadro

Alle elezioni comunali in Renania Settentrionale-Vestfalia, il Land più popoloso della Germania, la CDU si conferma primo partito con circa il 33-34% dei voti, mantenendo la leadership nonostante un leggero calo rispetto al 2020. Il grande exploit è però quello dell’AfD, che triplica i consensi salendo intorno al 15-16% e diventando la vera sorpresa del voto. L’SPD arretra al 22% mentre i Verdi subiscono una forte flessione fermandosi poco sopra il 13%. L’affluenza, attorno al 57%, è in crescita rispetto alle precedenti comunali.