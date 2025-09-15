Germania, elezioni comunali in Renania: vince Cdu, vola Afd

Le votazioni per le comunali nel Land più popoloso della Germania confermano i cristiano-democratici al vertice, mentre la destra radicale registra una crescita senza precedenti. Affluenza in aumento e pesanti cali per SPD e Verdi completano il quadro
Alle elezioni comunali in Renania Settentrionale-Vestfalia, il Land più popoloso della Germania, la CDU si conferma primo partito con circa il 33-34% dei voti, mantenendo la leadership nonostante un leggero calo rispetto al 2020. Il grande exploit è però quello dell’AfD, che triplica i consensi salendo intorno al 15-16% e diventando la vera sorpresa del voto. L’SPD arretra al 22% mentre i Verdi subiscono una forte flessione fermandosi poco sopra il 13%. L’affluenza, attorno al 57%, è in crescita rispetto alle precedenti comunali.
Un segnale politico forte
Il risultato rafforza la posizione dei cristiano-democratici guidati da Friedrich Merz, ma mette in evidenza l’avanzata della destra radicale anche in una regione occidentale tradizionalmente meno permeabile alle sue posizioni. Per i partiti di governo, SPD e Verdi, si tratta invece di un campanello d’allarme in vista delle prossime sfide nazionali, con la popolazione sempre più polarizzata e il malcontento sociale che trova voce nell’ascesa dell’AfD.
Approfondimento
L'Europa più ricca va sempre più a destra
©Ansa
