Bulgaria, polemica per il "diavolo" sulla banconota da 50 euro

In Bulgaria scoppia la polemica per il "diavolo" sulla banconota da 50 euro

Un portavoce della banca centrale europea è intervenuto in una radio di Sofia per tranquillizzare i cittadini. Il Paese aderisce alla moneta unica dal 1° gennaio 2026

E’ polemica in Bulgaria, paese che si appresta ad aderire all'euro, per un video diffuso tra i gruppi social a tema religioso. Secondo il creatore del video, la banconota raffigurerebbe un demone o un diavolo cornuto se piegata in un certo modo e avvicinata a uno specchio. In Bulgaria sono diversi i movimenti anti-euro e la Banca centrale europea è stata chiamata dall'emittente radiofonica Bnr a smentire questa circostanza.

La Bce rassicura: sulle banconote non c'è il diavolo

Un portavoce della Bce ha assicurato che le immagini di un presunto diavolo o demone, che potrebbero apparire quando la banconota da 50 euro viene piegata, non fanno in alcun modo parte del design e del concetto dell'unità monetaria. Il design dell'attuale serie si basa sul tema "epoche e stili". Il fronte delle banconote in euro di entrambe le serie raffigura finestre e porte che simboleggiano lo spirito europeo di apertura e cooperazione. I ponti sul retro simboleggiano la comunicazione tra i popoli d'Europa, nonché tra l'Europa e il resto del mondo, ulteriormente sottolineata dalla rappresentazione geografica dell'Europa. "Altre immagini che potrebbero apparire quando le banconote vengono piegate in un certo modo non sono intenzionali e non hanno nulla a che fare con il loro design", ha spiegato il portavoce.

Bulgaria nell'euro dal 2026, ok definitivo da Bruxelles

