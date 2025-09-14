Madrid, recuperato il cadavere di un uomo dopo l'esplosione in un bar

Manuel Marin, capo dei vigili del fuoco della Comunità di Madrid, intervenuto con oltre 18 squadre sul luogo della tragedia avvenuta ieri in un bar della capitale, ha confermato che lo scoppio è stato provocato da "un'accumulo di gas". Il cadavere della vittima, un uomo di 52 anni la cui identità non è stata rivelata, è stato recuperato sotto circa un metro di detriti

I vigili del fuoco con le unità cinofile hanno recuperato nel corso della scorsa notte il cadavere di un uomo, trovato sotto le macerie provocate dall'esplosione nel bar "Mis Tesoros", causata ieri da una fuga di gas nel quartiere popolare di Vallecas, nel sud di Madrid. Lo hanno riferito i servizi di emergenza locali. Nell'esplosione, avvenuta intorno alle 15, sono rimaste ferite almeno 25 persone, delle quali tre in maniera ritenuta grave.

Manuel Marin, il capo dei vigili del fuoco della Comunità di Madrid, intervenuto con oltre 18 squadre sul luogo della tragedia, ha confermato che lo scoppio è stato provocato da "un'accumulo di gas, ma non possiamo ancora specificare di che tipo, la causa o dove si sia originata esattamente". Il cadavere della vittima, un uomo di 52 anni la cui identità non è stata rivelata, è stato recuperato sotto circa un metro di detriti e macerie provocati dal parziale crollo del bar-ristorante al livello terra di un edificio di tre piani, danneggiato propprio dall'esplosione ed evacuato.