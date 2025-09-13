Spagna, almeno 25 feriti dopo un'esplosione a Madrid: ipotesi fuga gas

La deflagrazione è avvenuta attorno alle 16, in un bar nel quartiere di Vallejas. Tre prestone sono in gravi condizioni
Almeno 25 persone sono rimaste ferite, tre in maniera grave, in un'esplosione avvenuta in un bar nel quartiere popolare di Vallejas, a sud di Madrid, informano i servizi di emergenza del 112 citati dall'emittente nazionale Tve. L'esplosione è avvenuta intorno alle 16. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, sarebbe stata causata da una fuga di gas e ha provocato il parziale crollo di un edificio adiacente il bar. L'intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto. Il locale interessato dallo scoppio si chiama "Mis Tesoros".