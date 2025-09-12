Expo 2025 Osaka, grande successo per il National Day dell'Italia

Allo Shining Hat, luogo iconico delle grandi celebrazioni di Expo 2025 Osaka, si è appena concluso il National Day dell'Italia. Tutto esaurito per lo spettacolo della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala e per il concerto lirico del Teatro dell’Opera. Sono 3600 le presenze registrate mentre al Padiglione italiano in fiera costanti le ore di coda

L'Italia è l'unica Nazione di tutta Expo a prevedere una settimana intera di celebrazioni e attività di promozione culturale ed economica. Ad Osaka, in Giappone, la partecipazione attiva agli spettacoli italiani è stata alta: oltre 3.600 persone hanno assistito all'esibizione della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala alla mattina e del Teatro dell’Opera di Roma alla sera con Puccini, Verdi e Leoncavallo. L'evento si è appena concluso quindi con un successo mediatico e di pubblico. Presente il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e sua Altezza Imperiale, la Principessa Tomohito di Mikasa (Nobuko).

Ad Osaka si celebra la cultura italiana

Solo il Giappone - Paese ospitante della manifestazione internazionale - ha tenuto la sua cerimonia alla Shining Hat prima dell’Italia. Questo testimonia il protagonismo del nostro paese all'Expo con un Padiglione che continua a far registrare oltre 6 ore di coda costante, in ogni momento della giornata. “Essere presenti all’Expo di Osaka in occasione della Giornata Nazionale dell’Italia significa riaffermare il valore della cultura come ponte tra le Nazioni" ha dichiarato il Ministro Giuli. La giornata delle celebrazioni si è aperta con la visita del Padiglione Italia da parte dell’Onorevole Ministro. Ad accoglierlo, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, l’Ambasciatore Mario Vattani. L'evento è proseguito poi alla Shining Hat di Expo 2025 Osaka, dove la delegazione ha potuto ascoltare gli inni nazionali di Italia e Giappone eseguiti dall’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, cantati dalla Madrina del Padiglione Italia, Serena Autieri e dall’Ambassador del Padiglione Italia, Yasko Fujii. In mattinata, a celebrare l’Italia, anche l’esibizione degli Sbandieratori di Città De La Cava (SA).

Chi ha partecipato all'evento

Folta la delegazione istituzionale giapponese: tra questi, il Vice Ministro parlamentare per la Cultura, Educazione Sport, Scienza e Tecnologia, Ken Akamatsu; il Presidente della Lega parlamentare di Amicizia Italia – Giappone, On. Kazunori Tanaka; il Commissario Generale per il Giappone a Expo 2025 Osaka, Ambasciatore Koji Haneda; il Presidente della Japan Expo Association, Masakazu Tokura; il Governatore della Prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura e il Sindaco della città di Osaka, Hideyuki Yokoyama. Forte la vicinanza delle Istituzioni italiane, arricchita anche dalla presenza del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Amb. Riccardo Guariglia, che, in riferimento al Padiglione, ne ha elogiato la capacità di rappresentare “al meglio le qualità dell’Italia, dai tempi antichi ad oggi”. Presenti inoltre l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti e il Console ad Osaka, Filippo Manara. Con loro anche l’Onorevole, già presidente della Camera dei Deputati, Pierferdinando Casini.