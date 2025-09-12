Expo 2025 Osaka, grande successo per il National Day dell'Italia

Allo Shining Hat, luogo iconico delle grandi celebrazioni di Expo 2025 Osaka, si è appena concluso il National Day dell'Italia. Tutto esaurito per lo spettacolo della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala e per il concerto lirico del Teatro dell’Opera. Sono 3600 le presenze registrate mentre al Padiglione italiano in fiera costanti le ore di coda
L'Italia è l'unica Nazione di tutta Expo a prevedere una settimana intera di celebrazioni e attività di promozione culturale ed economica. Ad Osaka, in Giappone, la partecipazione attiva agli spettacoli italiani è stata alta: oltre 3.600 persone hanno assistito all'esibizione della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala alla mattina e del Teatro dell’Opera di Roma alla sera con Puccini, Verdi e Leoncavallo. L'evento si è appena concluso quindi con un successo mediatico e di pubblico. Presente il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e sua Altezza Imperiale, la Principessa Tomohito di Mikasa (Nobuko).
Ad Osaka si celebra la cultura italiana
Solo il Giappone - Paese ospitante della manifestazione internazionale - ha tenuto la sua cerimonia alla Shining Hat prima dell’Italia. Questo testimonia il protagonismo del nostro paese all'Expo con un Padiglione che continua a far registrare oltre 6 ore di coda costante, in ogni momento della giornata. “Essere presenti all’Expo di Osaka in occasione della Giornata Nazionale dell’Italia significa riaffermare il valore della cultura come ponte tra le Nazioni" ha dichiarato il Ministro Giuli. La giornata delle celebrazioni si è aperta con la visita del Padiglione Italia da parte dell’Onorevole Ministro. Ad accoglierlo, il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, l’Ambasciatore Mario Vattani. L'evento è proseguito poi alla Shining Hat di Expo 2025 Osaka, dove la delegazione ha potuto ascoltare gli inni nazionali di Italia e Giappone eseguiti dall’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, cantati dalla Madrina del Padiglione Italia, Serena Autieri e dall’Ambassador del Padiglione Italia, Yasko Fujii. In mattinata, a celebrare l’Italia, anche l’esibizione degli Sbandieratori di Città De La Cava (SA).
Chi ha partecipato all'evento
Folta la delegazione istituzionale giapponese: tra questi, il Vice Ministro parlamentare per la Cultura, Educazione Sport, Scienza e Tecnologia, Ken Akamatsu; il Presidente della Lega parlamentare di Amicizia Italia – Giappone, On. Kazunori Tanaka; il Commissario Generale per il Giappone a Expo 2025 Osaka, Ambasciatore Koji Haneda; il Presidente della Japan Expo Association, Masakazu Tokura; il Governatore della Prefettura di Osaka, Hirofumi Yoshimura e il Sindaco della città di Osaka, Hideyuki Yokoyama. Forte la vicinanza delle Istituzioni italiane, arricchita anche dalla presenza del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Amb. Riccardo Guariglia, che, in riferimento al Padiglione, ne ha elogiato la capacità di rappresentare “al meglio le qualità dell’Italia, dai tempi antichi ad oggi”. Presenti inoltre l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti e il Console ad Osaka, Filippo Manara. Con loro anche l’Onorevole, già presidente della Camera dei Deputati, Pierferdinando Casini.
“Il pugno di Boccioni” di Giacomo Balla
Terminata la cerimonia della mattina, la delegazione italo-giapponese si è recata al Padiglione Italia per lo svelamento dell’opera futurista “Il pugno di Boccioni” di Giacomo Balla: proveniente dalla Collezione Bilotti. “Il pugno di Boccioni” fa parte della tiratura limitata in tre esemplari, unica in legno e cartone dipinto, come concepita dall’artista, autorizzata e realizzata sotto la direzione degli eredi. Concepita nel 1915, mentre Boccioni era al fronte, fu pubblicata nel 1916 sulla rivista L’Italia Futurista, in prima pagina, insieme all’annuncio della morte dell’artista.
Leggi anche
Expo 2025, il Padiglione Italia premiato da Esquire Japan
Il successo del Padiglione Italia in Giappone: i numeri
Forte anche l’attenzione mediatica per l’evento con oltre 130 giornalisti accreditati. Un successo che continua anche nei numeri record che fa registrare il Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka. Al quinto mese sono 581 gli eventi complessivi, di cui 311 culturali. Gli eventi economici sono stati 145, con i B2B che salgono a 125 complessivi. Il Padiglione italiano si conferma avamposto strategico per la crescita, con 336 milioni di euro di investimenti annunciati. Con oltre 5.500 rappresentanti di aziende coinvolte, unisce il meglio dell’industria italiana con quella giapponese e internazionale. Sono oltre 600 le delegazioni in visita ufficiale, con una media di 4 visite istituzionali al giorno e 45 milioni di visualizzazioni sui social e circa 10.000 uscite sui media, generalisti e di settore. Infine i visitatori: sono 72.000 i partecipanti agli eventi in Arena e oltre 13.000 i partecipanti agli spettacoli nel teatro del Padiglione Italia (capienza massima di circa 80 persone a spettacolo). Il successo del Padiglione Italia è stato riconosciuto dal BIE che ha attribuito al Padiglione il Premio Innovazione per il progetto Docodemo Expo, che permette ai giovani ricoverati in ospedale di vivere da remoto l’Expo.