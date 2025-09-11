Fiumicino, turiste americane dirette a Nizza atterrano a Tunisi

Due turiste statunitensi in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino si sono imbarcate sull'aereo sbagliato: dirette nella città francese, sono salite invece a bordo di un volo diretto in Africa. Le ragazze, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l'espressione “to Nice” (“per Nizza”) con il nome della città di Tunisi (“Tunis”)

Volevano andare a Nizza, ma sono atterrate in Tunisia. Due turiste statunitensi in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino si sono imbarcate sull'aereo sbagliato: dirette nella città francese, sono salite invece a bordo di un volo diretto in Africa. A raccontare la disavventura sui social sono state le stesse protagoniste che, per colpa della pronuncia inglese, hanno confuso l'espressione “to Nice” (“per Nizza”) con la traduzione in inglese del nome della città di Tunisi (“Tunis”).

L'arrivo a Tunisi

Le turiste si sono poi accorte dell'errore quando si trovavano già a bordo del velivolo e, per questo, il personale di volo non ha consentito loro di scendere. Giunte nella capitale tunisina, le turiste hanno acquistato un altro biglietto, diretto a Nizza. Una delle due ragazze ha documentato la disavventura e il video, condiviso su TikTok, è diventato virale in poco tempo.