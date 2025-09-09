Esplora tutte le offerte Sky
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten

Cronaca

Secondo quanto riportato dai notiziari locali, domenica 7 settembre il carrello di atterraggio di un Boeing della WestJet si sarebbe sgonfiato durante l'atterraggio dell'aereo a Sint Maarten. WestJet ha dichiarato in una nota che le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente e hanno utilizzato la schiuma a scopo precauzionale. "Gli scivoli dell'aereo sono stati attivati ​​e tutti gli ospiti e l'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza e trasportati al terminal", ha affermato WestJet. La compagnia ha dichiarato che non sono stati segnalati feriti e che tutti i passeggeri a bordo dell'aereo sono stati rintracciati. Credit: @SHOWMECaribbean via Storyful

