Usa, perché l’omicidio di Iryna Zarutska è diventato un caso. VIDEO

Usa, perché l’omicidio della rifugiata ucraina Iryna Zarutska è diventato un caso. VIDEOMondo
Introduzione
Il 22 agosto scorso, la 23enne originaria di Kiev è stata uccisa a coltellate dal 34enne Decarlos Brown Jr. mentre viaggiava a bordo di un treno della metropolitana di Charlotte, in North Carolina. Dopo la diffusione di alcuni video che mostrano la dinamica dell'omicidio, la vicenda ha scosso l'opinione pubblica negli Stati Uniti ed è diventata oggetto di aspre polemiche sulla sicurezza tra repubblicani e democratici
Quello che devi sapere
Chi era Iryna Zarutska
Come si legge nel necrologio, circa tre anni fa Iryna, per gli amici "Ira", era arrivata negli Stati Uniti insieme alla madre, alla sorella e al fratello per fuggire dallo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia. "Era un'artista dotata e appassionata che aveva conseguito una laurea in arte e restauro presso un college di Kiev e sognava di diventare assistente veterinaria", recita il messaggio di commiato.
Per approfondire: Usa, ucciso Charlie Kirk: chi era l’attivista di destra e cosa è successo
La pubblicazione dei video
Dopo giorni di silenzio, i funzionari del Charlotte Area Transit System, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nella principale città del North Carolina, hanno deciso di rendere pubbliche le immagini delle videocamere di sorveglianza che riprendono l'aggressione compiuta, apparentemente senza motivo, dal killer. Nel filmato si vede Brown brandire un coltello e colpire alle spalle la giovane che era seduta sul sedile davanti.
L'indifferenza dei passeggeri
In un altro filmato, si vede l'omicida dirigersi con il coltellino ancora insanguinato lungo il vagone e togliersi il cappuccio. Nel frattempo, l'inquadratura insiste su Zarutska che accasciata sul sedile piange e si tocca il collo dove è stata colpita mentre i passeggeri seduti nelle vicinanze sembrano non accorgersi di nulla intenti a fissare il proprio cellulare. Solo nei minuti successivi alcuni di loro prestano soccorso alla giovane che per la gravità delle ferite muore prima dell'arrivo in ospedale.
L'uomo fermato era stato arrestato più volte
Una volta sceso alla prima fermata utile, Brown è stato fermato dalla Polizia di Charlotte. Non è la prima volta che l'uomo, senza fissa dimora, viene arrestato. Dal 2011, il 34enne ha inanellato una serie di reati, dal furto aggravato a rapina a mano armata e minacce riuscendo però a ottenere sempre il rilascio su cauzione senza pagamento. Dal carcere dove si trova attualmente con l'accusa di omicidio di primo grado si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Incriminazione federale, rischio ergastolo o pena di morte
Resta da capire il movente che ha spinto l'uomo a compiere il folle gesto. Come annunciato dall'Fbi ci sono gli estremi per un'incriminazione federale per aver commesso un atto che ha causato la morte su un sistema di trasporto pubblico. "Il brutale attacco a Iryna Zarutska sulla Charlotte Light Rail è stato un atto vergognoso che non dovrebbe mai accadere in America", ha dichiarato il direttore dell'Fbi Kash Patel. Il presunto assassino rischia l'ergastolo o la pena di morte.
Trump: "Per omicidi orribili adottare misure orribili"
Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che sulla sicurezza urbana ha accusato le amministrazioni democratiche. "Quando si verificano omicidi orribili, bisogna adottare misure orribili", ha scritto il tycoon riferendosi alla morte di Zarutska avvenuta nella città governata dal 2017 dalla dem Vi Lyles.
Casa Bianca: "Atto di malvagità sconvolgente"
“Un video terrificante mostra il momento in cui una donna innocente è stata brutalmente assassinata su un treno a Charlotte, nella Carolina del Nord: un atto di malvagità sconvolgente. Il mostro squilibrato era stato arrestato più volte per crimini violenti nell'arco di oltre un decennio. Nonostante la lunga fedina penale, i problemi di salute mentale e la perdita della cauzione in tre occasioni, un giudice democratico lo ha rilasciato in strada dopo il suo ultimo arresto a gennaio, libero di massacrare una donna innocente pochi mesi dopo”, afferma una nota della Casa Bianca che punta il dito contro le città governate dai Democratici dove, si legge, "politiche come ‘niente cauzioni in denaro’ e ‘defund the police’ rimettono in strada criminali professionisti depravati, liberi di continuare a stuprare, saccheggiare e uccidere in tutto il Paese”.
Segretario Trasporti: "Charlotte ha deluso Zarutska e cittadini"
"Non riuscendo a punirlo adeguatamente, Charlotte ha deluso Iryna Zarutksa e i cittadini della Carolina del Nord", è stato il commento del Segretario Usa ai Trasporti Sean Duffy.
Sindaca Charlotte: "Addolorata, impegno a garantire la sicurezza"
All'accusa del dipartimento dei Trasporti ha risposto la sindaca di Charlotte. "Come molti di voi, sono addolorata e ho riflettuto a lungo su cosa significhi davvero la sicurezza nella nostra città", ha detto Lyles che conferma l'impegno "a fare tutto il possibile per proteggere i residenti e garantire che Charlotte sia un luogo in cui tutti si sentano al sicuro".
Da Charlotte a Chicago, scontro Trump-Democratici
Ad infiammare lo scontro politico sulla sicurezza nelle città è anche la decisione di Trump di inviare la Guardia nazionale a Chicago, terza metropoli più popolosa in Usa, governata dal democratico Brandon Johnson. Il sindaco, insieme al governatore dell'Illinois Jb Pritzker ha respinto la descrizione di Trump della città come "infestata dalla criminalità" e lo ha esortato a non mandare le truppe.
Per approfondire: Usa, Trump annuncia: "Manderemo la Guardia nazionale anche a Chicago"