Usa, perché l’omicidio di Iryna Zarutska è diventato un caso. VIDEO

Come si legge nel necrologio, circa tre anni fa Iryna, per gli amici "Ira", era arrivata negli Stati Uniti insieme alla madre, alla sorella e al fratello per fuggire dallo scoppio del conflitto tra Ucraina e Russia. "Era un'artista dotata e appassionata che aveva conseguito una laurea in arte e restauro presso un college di Kiev e sognava di diventare assistente veterinaria", recita il messaggio di commiato.

