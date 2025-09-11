Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Epstein, ambasciatore Uk in Usa Mandelson rimosso dall’incarico: ecco chi è

Mondo
©Getty

Il primo ministro laburista Starmer ha deciso di rimuovere con effetto immediato dal suo incarico l’ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein. Tra gli artefici della trasformazione del Labour a fine anni ’90, Mandelson ha ricoperto il ruolo di ministro sotto il governo Brown ed è stato anche commissario europeo

ascolta articolo

Dopo diverse polemiche, alla fine il primo ministro Keir Starmer ha deciso di rimuovere Peter Mandelson dal ruolo di ambasciatore britannico negli Stati Uniti con effetto immediato. Ad annunciarlo è stato il Foreign Office alla vigilia della prima visita di Stato di Donald Trump nel Paese: troppo grave, infatti, la scoperta del legame tra il 71enne politico laburista e Jeffrey Epstein, morto suicida nel 2019 in carcere a New York mentre attendeva il processo per traffico sessuale di minorenni. Le email tra i due “mostrano che la profondità e l'ampiezza della relazione di Peter Mandelson con Jeffrey Epstein è materialmente diversa da quella nota al momento della sua nomina”, si legge in una nota del ministero degli Esteri britannico. Una scelta quindi doverosa, anche “per rispetto alle vittime dei crimini di Epstein”. Il provvedimento di Starmer segue la pubblicazione di un messaggio di sostegno che Mandelson inviò ad Epstein malgrado il finanziere rischiasse il carcere per reati sessuali. "Il mio migliore amico, un uomo intelligente e perspicace, paracadutato nella mia vita", lo definiva in una lettera contenuta nel libro degli auguri per il 50esimo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003 e pubblicata dai legislatori americani.

Chi è Peter Mandelson

Mandelson ha servito per 12 anni come deputato laburista nella Camera dei Comuni britannica, rappresentando il collegio di Hartlepool. È stato uno degli artefici dietro il cambiamento del partito che a fine anni ’90 è diventato il "New Labour" ed è tornato a Downing Street con Tony Blair. Proprio sotto Blair Mandelson ha servito come consigliere in due periodi distinti durante il suo mandato da Primo ministro, attirandosi critiche per il suo stile spregiudicato nella gestione della comunicazione politica. Successivamente, ha assunto la carica di commissario europeo per il commercio, prima di rientrare a Londra e ricevere il titolo nobiliare di barone. Ministro delle attività produttive sotto il governo Brown, nel 2010 era uno dei candidati per la leadership del partito, ma la nomina a barone lo ha costretto a rinunciare, essendo il ruolo incompatibile con la “Lordship”. 

Leggi anche

Immigrazione, Gaza e sussidi. Anatomia della crisi dei Laburisti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKYTG24

FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/11
Mondo

Elezioni Uk, chi è Keir Starmer, leader laburista e nuovo premier

Dopo le elezioni del 4 luglio 2024 il Labour torna al governo dopo 14 anni sotto la leadership moderata di Starmer, che esulta: “Ce l'abbiamo fatta!”. Classe 1962, avvocato cresciuto nel ricco Surrey, è il primo capo di partito a provenire dalla classe lavoratrice dai tempi di Thatcher. Eletto in Parlamento 9 anni fa, da 4 guida il partito di centro-sinistra che ha trasformato archiviando la fase radicalista di Corbyn. Considerato poco carismatico, il suo profilo 'ordinario' è apprezzato da molti

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Polonia limita traffico aereo dopo l'intrusione dei droni russi. LIVE

live Mondo

La restrizione resterà in vigore fino ai primi di dicembre ed è stata adottata “per garantire la...

Parlamento Ue chiede ai Paesi membri il riconoscimento della Palestina

live Mondo

Approvata una risoluzione comune dal Parlamento europeo chiamata "Gaza al limite: l'azione...

Ucciso Charlie Kirk, chi era l’attivista di destra e cosa è successo

Mondo

È stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley...

11 foto

Caso Epstein, ambasciatore Uk in Usa Mandelson rimosso dall’incarico

Mondo

Il primo ministro laburista Starmer ha deciso di rimuovere con effetto immediato dal suo incarico...

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britain's ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassador's residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmer's trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europe's security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trump's warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)

Chi è Balendra Shah, sindaco di Katmandu riferimento per la GenZ

Mondo

Ex rapper, Balendra ha 35 anni e gode del sostegno di molti under 30 nepalesi.  Eletto...

Mondo: I più letti