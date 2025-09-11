Brasile, maggioranza in Corte Suprema vota per condanna di Bolsonaro

L’ex presidente rischia oltre quarant’anni di carcere nel processo per tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danni al patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati. Secondo la giudice Cármen Lúcia esistono "prove evidenti" che un'organizzazione criminale guidata Bolsonaro "abbia sviluppato e attuato un piano progressivo e sistematico di attacco alle istituzioni democratiche per minare i poteri costituzionali"
La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi, nel processo che vede altri sette imputati. La giudice Cármen Lúcia, come Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ha ritenuto il leader di destra colpevole. Ieri il giudice Luiz Fux aveva votato chiedendo l'assoluzione dell'ex capo di Stato. A votare per ultimo è il presidente del collegio, Cristiano Zanin, ma ormai il risultato non è ribaltabile: Bolsonaro tuttavia potrà fare appello solo se due giudici su cinque voteranno contro la condanna, in caso di quattro a uno la sentenza diventerà definitiva. In tal caso, la difesa potrà appellarsi solo alle corti internazionali, a partire dalla Corte interamericana dei diritti umani dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). Secondo i calcoli, il leader di destra rischia una condanna a oltre quarant’anni, e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato.
"Prove evidenti di un piano per attaccare alle istituzioni"
Esistono "prove evidenti" che un'organizzazione criminale guidata da Jair Bolsonaro "abbia sviluppato e attuato un piano progressivo e sistematico di attacco alle istituzioni democratiche per minare i poteri costituzionali", ha detto la giudice Cármen Lúcia nel presentare il suo voto al processo. Secondo Lúcia dal 2021 il Brasile ha affrontato una serie di pratiche "spurie" volte a infrangere il regime democratico e queste azioni "hanno seminato il seme maligno dell'antidemocrazia", culminando nell'insurrezione bolsonarista dell'8 gennaio 2023, che "non è stato un evento banale dopo un pranzo domenicale".
Gli altri imputati
Gli altri imputati oltre a Bolsonaro sono Alexandre Ramagem, deputato federale ed ex direttore dell'Agenzia brasiliana di intelligence); Almir Garnier, ex comandante della Marina; Anderson Torres, ex ministro della Giustizia ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto Federale; Augusto Heleno, ex ministro del Gabinetto di Sicurezza Istituzionale; Mauro Cid, ex aiutante di campo di Jair Bolsonaro; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro della Difesa; e Walter Braga Netto, ex ministro della Difesa.
Il giudice Fux: "Prove insufficienti"
Per Luiz Fux - il primo magistrato, dopo i voti di condanna di Alexandre de Moraes e Flávio Dino, a votare a favore dell'assoluzione di Bolsonaro - "non c'è colpo di Stato senza che il governo eletto venga effettivamente rovesciato". Poi ha aggiunto che la Corte Suprema non ha giurisdizione per giudicare Bolsonaro, ormai privo del cosiddetto "foro privilegiato", il meccanismo costituzionale che attribuisce competenze giudiziarie speciali alle alte cariche dello Stato. Secondo il magistrato, tutti gli atti procedurali compiuti finora sarebbero nulli. Poi dopo aver illustrato a lungo la "totale assenza di prove", Fux ha assolto l'ex presidente da tutti e cinque i reati contestati dalla Procura generale: tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danni al patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati.
L'8 gennaio 2023 migliaia di sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro - sconfitto alle elezioni da Luiz Inacio Lula da Silva - facevano irruzione nelle sedi del Parlamento, della Corte suprema e del Palazzo Planalto, la residenza presidenziale. La polizia, dopo alcune ore, riusciva a riprendere il controllo dei palazzi, ma per il Paese si apriva un periodo di forti tensioni