Brasile, maggioranza in Corte Suprema vota per condanna di Bolsonaro

La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi, nel processo che vede altri sette imputati. La giudice Cármen Lúcia, come Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ha ritenuto il leader di destra colpevole. Ieri il giudice Luiz Fux aveva votato chiedendo l'assoluzione dell'ex capo di Stato. A votare per ultimo è il presidente del collegio, Cristiano Zanin, ma ormai il risultato non è ribaltabile: Bolsonaro tuttavia potrà fare appello solo se due giudici su cinque voteranno contro la condanna, in caso di quattro a uno la sentenza diventerà definitiva. In tal caso, la difesa potrà appellarsi solo alle corti internazionali, a partire dalla Corte interamericana dei diritti umani dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). Secondo i calcoli, il leader di destra rischia una condanna a oltre quarant’anni, e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato.

"Prove evidenti di un piano per attaccare alle istituzioni" Esistono "prove evidenti" che un'organizzazione criminale guidata da Jair Bolsonaro "abbia sviluppato e attuato un piano progressivo e sistematico di attacco alle istituzioni democratiche per minare i poteri costituzionali", ha detto la giudice Cármen Lúcia nel presentare il suo voto al processo. Secondo Lúcia dal 2021 il Brasile ha affrontato una serie di pratiche "spurie" volte a infrangere il regime democratico e queste azioni "hanno seminato il seme maligno dell'antidemocrazia", culminando nell'insurrezione bolsonarista dell'8 gennaio 2023, che "non è stato un evento banale dopo un pranzo domenicale".