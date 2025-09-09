Terremoto magnitudo 5.5 a largo della Grecia, avvertito anche ad Atene

Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.5 nel Mar Egeo avvertita anche ad Atene

Mondo
Ingv

Il sisma è stato registrato alle ore 00:27 (le 23:27 di ieri in Italia) al largo dell'isola greca di Eubea. L'ipocentro è a meno di 15 km di profondità e l'epicentro non lontano dalla città di Nea Styra. Al momento non sono segnalati danni o feriti

La terra torna a tremare in Grecia. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle ore 00:27 (le 23:27 di ieri in Italia) al largo dell'isola greca di Eubea, nel Mar Egeo. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a meno di 15 km di profondità ed epicentro non lontano dalla città di Nea Styra. Media locali riportano che il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ad Atene, lontana circa 45 chilometri dall'epicentro. Al momento non risultano danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Ingv
