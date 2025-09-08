Trump, Corte Usa conferma sentenza: deve 83 milioni a E. Jean Carroll

Una Corte di appello federale ha respinto la richiesta di Donald Trump di ribaltare il verdetto della giuria che gli ha ordinato di pagare 83,3, milioni di dollari per aver diffamato la scrittrice E. Jean Carroll. La decisione della Corte d'appello del secondo circuito di New York lascia intatta la sanzione inflitta al presidente ritenendola ragionevole "alla luce dei fatti straordinari ed eclatanti di questo caso".

Decisione presa dalla Corte all'unanimità

La decisione della Corte d'appello è stata all'unanimità. I giudici hanno respinto la tesi dei legali del presidente, secondo i quali la sentenza della Corte Suprema dello scorso anno sull'immunità presidenziale per tuti gli atti ufficiali impediva di accertare la responsabilità dell'azione legale intentata da Carroll. Gli avvocati del presidente avevano anche sostenuto che il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel concedere a Carroll una sentenza prima del processo. La Corte d'appello ha respinto anche queste argomentazioni.